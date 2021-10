Første sejr til herrerne: Bedsted KFUM vinder i Aarhus

AARHUS:Søndag lykkedes det for Bedsted KFUM’s herre at få første sejr i 1. Division. Det skete på udebane mod ASV Aarhus, hvor thyboerne vandt 3-1.

- Det var et hold, vi mødte for et par uger siden, så vi havde forberedt os meget. Måske for meget, fordi de første to sæt var vi lidt for overgearet. Men i de sidste to sæt fik vi styr på det og spillede generelt en god kamp, siger træner for Bedsted KFUM, Flemming West.

Første sæt var meget tæt, og det lignede længe, at det skulle gå hjemmeholdets vej. Bedsted KFUM var bagud både 6-12 og 10-17. Men Bedsted KFUM kom tilbage, og til sidst lykkedes det thyboerne at vinde sættet 28-26.

Andet sæt mindede meget om første sæt og blev ligeledes en tæt affære. Men her var det hjemmeholdet, som var skarpest og vandt sættet 25-23.

-Efter andet sæt tog vi en snak om, hvordan vi kunne blive mere effektive. Vi snakkede om, at vi ikke skulle være bange for at spille lange dueller, og det lykkedes vi med, siger Flemming West.

Bedsted KFUM fik i tredje sæt bedre styr på kampen. De to hold spillede generelt lange dueller, og det var til Bedsted KFUM’s fordel. Thyboerne kom foran 9-0 og vandt sættet forholdsvis sikkert 25-20.

- Vi fik styr på kampen, og vi kunne godt se, at hvis vi fortsatte, skulle vi ikke ud i femte sæt, siger Flemming West.

I fjerde sæt fulgtes de to hold ad i starten. Men ved stillingen 17-18 satte Bedsted KFUM sig på kampen og tillod ikke ASV Aarhus at vinde flere bolde. Bedsted KFUM vandt fjerde sæt 25-17 og dermed kampen 3-1. Det var Bedsted KFUM’s første sejr i denne sæson.

- Sejren betyder meget for drengene, og vi har noget at bygge videre på. De seneste kampe har været mod svære modstandere, så det var godt for drengene at vinde over et hold på vores eget niveau, siger Flemming West.

Kampfakta:

Volley, 1.Division

ASV Aarhus

Bedsted KFUM

Resultat: 1-3

Sætscore: 26-28, 25-23, 20-25 og 17-25