Første sejr i Jyllandsserien 1: Thisted FC vinder målrigt opgør

RANDERS:Thisted FC har spillet flere tætte kampe i denne sæson i Jyllandsserien, men hvor marginalerne ikke har været med thyboerne. Men Lørdag lykkedes det Thisted FC at få sæsonens første sejr . Det skete på udebane mod Randers Freja, hvor gæsterne trak det længste strå i et målrigt opgør, som endte 3-4.

- Vi har været uheldige i en del kampe, så det var rart, at marginalerne gik til vores fordel, så vi fik en sejr, siger træner for Thisted FC, Thomas Juul Mikkelsen.

Thisted FC kom bedst fra start og var dominerende i størstedelen af første halvleg. Efter 14 minutter bragte Uffe Skinnerup gæsterne foran. Målet kom efter et godt opspil, hvor Uffe Skinnerup fik bolden på kanten af feltet og sparkede den i mål.

Thyboerne fortsatte med at dominere, men et kvarter senere fik hjemmeholdet for meget plads udenfor feltet og sparkede på mål. Bolden dykkede, og så var der igen balance i regnskabet.

Men Thisted FC fik hurtigt svaret tilbage, og to minutter senere var de igen foran. Her fik de et hjørnespark, som Kyrylo Pavliuk headede i mål.

- Vi var meget fokuseret på at gå til pause foran, men vi mistede lidt momentum de sidste 10 minutter af første halvleg, siger Thomas Juul Mikkelsen.

Det lignede længe, at Thisted FC ville holde føringen til pausen, men et minut før pausefløjt slog hjemmeholdet til igen. Randers Freja fik plads på siden, hvorfra deres angriber trak ind i feltet og sparkede bolden i mål.

Anden halvleg blev mere lige, og begge hold kom til fine chancer. Efter 54 minutter bragte Thisted FC sig igen på sejrskurs. Igen var det Kyrylo Pavliuk, som scorede, da en løs bold havnede ved ham efter et hjørnespark.

Men endnu en gang lykkedes det Randers Freja at komme tilbage. Med cirka 10 minutter tilbage fik hjemmeholdet et hjørnespark, som ikke blev clearet, men som i stedet endte i målet efter klumpspil.

Dermed lignede det, at det skulle blive endnu en uafgjort til Thisted FC, men i overtiden kom den forløsende scoring. Jacob Hjort modtog en lang bold ved baglinjen, gik mod målet og sparkede bolden ind til 3-4.

- Det var en super kamp mod et godt spillende hold, og det var vigtigt for os at få en sejr, siger Thomas Juul Mikkelsen.

Thisted FC har seks point efter syv kampe i Jyllandsserien.

- I de kommende kampe skal vi møde hold, som ligger omkring os i tabellen, så vi tror stadig på, at vi kan undgå nedrykning, siger Thomas Juul Mikkelsen.