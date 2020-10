Første sejr i sæsonen

løgstør if

IF Nordthy

24-30

Håndbold, 3. division herrer

LØGSTØR:Nordthys håndboldherrer er ikke længere pointløse i denne sæsons 3. division. Søndag tog thyboerne således en sejr på 30-24 på udebane over Løgstør.

- Det var to hold, der kendte hinanden godt. Løgstørs bedste angrebsspiller var dog ikke så meget på banen, og det gjorde det en smule nemmere for os, siger Nordthy-træner Kasper Boesen.

Nordthy kom godt fra start i opgøret, og i modsætning til sidste kamp mod Aalborg HK, så fik både forsvar og målvogter Peter Kreutzmann godt fat. I angrebet virkede Nordthy-maskinen også til at være velsmurt, og der blev budt ind med både gennembrud og skud fra distancen. Mod slutningen af første halvleg blev Nordthy ramt af adskillige straffekast dømt mod dem. Det resulterede i, at thyboerne kun var foran med 14-13 til halvleg.

I anden halvleg fortsatte gæsterne med at virke bedst kørende men et hav af straffekast til Løgstør, holdt dem inde i kampen. Med 10 minutter tilbage af kampen begyndte spillerne fra Løgstør så at tabe pusten, og det betød, at Nordthy kunne trække fra og til sidst vinde med 30-24.

- De mange straffekast gav Løgstør lidt kunstig åndedræt, men jeg synes, at vi spillede en god kamp, og i dag fik vi begge ender af banen med, siger Kasper Boesen.

Vigtig sejr

Sejren var vital for Nordthy grundet deres mindre gode resultatmæssige start på sæsonen med nederlag til Støvring og Aalborg HK i de to foregående kampe.

- I dag skulle vi vise, at vi hører til i toppen og ikke midten af rækken, og det synes jeg, at vi fik gjort, siger Kasper Boesen.

Nordthy møder i deres næste kamp Hjallerup.

Pausestilling: 13-14

Mål for Nordthy: Frank Gisselbæk 6, Frederik Madsen 5, Benjamin Pujol 5, Mathias Larsen 5, Kasper Bojesen 4, Nicolaj Svoldgaard 4 og Claus Dalgaard 1.