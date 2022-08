Første sejr til Hanstholm IF

HANSTHOLM:Lørdag eftermiddag var Hanstholm IF igen i aktion i Serie 2. På hjemmebane fik thyboerne besøg af Viborg Søndermarken IK.

I sæsonens første tre kampe var det kun blevet til et point til Hanstholm IF, men Lørdag eftermiddag kom sejren, da de vandt 2-1.

- Vi havde noget at revanchere efter et par nederlag, men i dag, synes jeg, at vi spillede rigtig godt, siger Per Kristiansen, som er træner for Hanstholm IF.

Hanstholm IF fik en god start på og satte sig på kampen. Det resulterede også i en scoring efter ni minutter, da Patrick Andersen tacklede sig til bolden og sparkede den i mål.

- Vi har fået folk tilbage fra skader, så vi kom med et bedre hold i dag. Og jeg synes, vi spillede rigtig godt de første 30 minutter. Vi havde meget boldspil og fik brugt midtbanen og kanterne rigtigt, siger Per Kristiansen.

Efter 28 minutter lykkedes det dog gæsterne at spille sig igennem og udligne.

Kort før pausen modtog Anders Villadsen bolden i højre side udenfor feltet. Og fra en spids vinkel lykkedes det at sparke bolden i mål til 2-1.

- Vi havde spillet en god første halvleg, så vi var positive ved pausen. I anden halvleg spiller vi også fint, men vi kan godt mærke, at vi begyndte at løbe tør for kræfter, siger Per Kristiansen.

Efter pausen var det Viborg Søndermarken IK, som var mest på bolden. De forsøgte sig med mange indlæg i feltet, men de blev aldrig for alvor farlige, da Hanstholm IF's målmand Nikki Holm Madsen greb bolden hver gang.

Til gengæld var Hanstholm IF farlige på kontra og var tæt på at bringe sig yderligere foran.

Men der blev ikke scoret mere, og spillerne fra Hanstholm IF kunne juble over sæsonens første sejr.

- Vi burde have scoret på en af vores kontrachancer i anden halvleg, men vi fik en sejr, og det var det vigtigste, siger Per Kristiansen.