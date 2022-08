Første sejr til Koldby/Hørdum

MØNSTED:Lørdag eftermiddag skulle Koldby/Hørdum IF forsøge at hente sæsonens første sejr, da de på udebane mødte Mønsted IF. Det lykkedes thyboerne, som spillede en flot kamp og vandt sikkert 4-1.

- Det var en vigtig kamp mellem to oprykkere, men jeg synes vi spillede en flot kamp i højt tempo, siger træner for Koldby/Hørdum IF, Hanne Sand Smed.

Fra kampens start satte Koldby/Hørdum IF sig på opgøret og kom frem til mange chancer. Efter 29 minutter lykkedes det også at få bolden i mål, da Magnus Andersen blev spillet fri og scorede.

Det var den eneste scoring i første halvleg, og Koldby/Hørdum IF gik til pause foran 1-0.

- Jeg synes, vi spillede flot positionsspil og fik kombineret godt i halvrummene, siger Hanne Sand Smed.

Efter pausen kom gæsterne bedre med, men i målet for Kodby/Hørdum IF stod Tobias Riis en god kamp og forhindrede udligning.

I stedet lykkedes det igen Koldby/Hørdum IF efter 53 minutter at kombinere sig igennem, og så kunne Mikkel Andersen score.

De gode takter fortsatte for gæsterne og yderligere to gange fik Magnus Andersen scoret, der dermed scorede hattrick.

Med ti minutter igen begik Koldby/Hørdum IF dog straffespark, og det udnyttede Mønsted IF.

Kampen endte med en sejr på 4-1 til Koldby/Hørdum IF.

- Vi har nogle nye folk, som skal spilles ind på holdet. Så det var vigtigt at få en sejr, men også få de nye spillere i gang, siger Hanne Sand Smed.