Første sejr til Nordthy IF i 2. Division

SENNELS: Lørdag eftermiddag skød Nordthy IF den nye sæson i gang, efter thyboerne i foråret rykkede op i 2. Division. Det blev en god start for oprykkerne, som på hjemmebane fik en sejr på 29-26 over Viborg HK.

- Det var en fornuftig start, og nu er vi i gang med og har fået to point, som ingen kan tage fra os, siger træner for Nordthy IF, Kaper Boesen.

Fra kampens start var den en forholdsvis lige affære, hvor de to hold fulgtes ad. Men ved stillingen 8-8 fik Nordthy IF overtaget på kampen og begyndte at trække fra.

- Vi mødte et ungt hold, som gerne ville løbe, så vi måtte løbe om kamp de første 15 minutter, men det gjorde vi godt og vandt den duel, siger Kapser Boesen.

I målet for Nordthy IF stod Rasmus Chrisander en god kamp, og det gav mange kontrachancer til hjemmeholdet.

Nordthy IF trak fra og gik til pause foran 16-10.

I de første minutter anden halvleg fortsatte Nordthy IF med at spille godt og bevarede en fornuftig føring til Viborg HK.

Men som anden halvleg skred frem begyndte Nordthy IF at brænde på deres chancer, og Viborg HK indhentede føringen.

Med få minutter igen var Nordthy IF kun foran med to mål. Men et par gode redninger fra Rasmus Chrisander og et par vigtige scoringer i den anden ende gjorde, at de hev sejren hjem.

Nordthy IF vandt kampen 29-26 og fik dermed to point i sæsonens første kamp.

- Hvis vi spiller, som vi gjorde i anden halvleg, får vi det svært, men hvis vi kan præstere, som vi gjorde i første, så kan vi godt være med på det her niveau, siger Kasper Boesen.