Første sejr til Thy Håndbold

IKAST:Thy Håndbold har spillet nogle tætte opgør denne sæson dog uden at vinde. Men søndag eftermiddag lykkedes det for thyboerne at gå sejrsrigt fra banen, da mødte HAI Ikast på udebane. Her vandt Thy Håndbold 25-24.

- Vi spillede en god anden halvleg i torsdag, og det var det fundament, vi byggede videre på i dag, siger Kristian Sørensen, som er træner for Thy Håndbold.

Det var en tæt kamp, som de to hold spillede. HAI Ikast tog føringen i første halvleg, men var aldrig foran med mere end to mål. Thy Håndbold hang i, men formåede aldrig at komme foran i første halvleg.

- Det var en godkendt første halvleg for vores vedkommende. Vi havde lavet nogle småjusteringer i både forsvar og angreb, siger Kristian Sørensen.

De to hold gik til pause ved stillingen 14-12.

Efter pausen fortsatte kampbilledet fra første halvleg. Men Thy Håndbold gik et gear op, og cirka halvvejs gennem anden halvleg tog de føringen for første gang. Herefter var det thyboernes, som holdt en føring på to mål.

- Vi har fået tro på tingene, og de justeringer, vi lavede, virkede i anden halvleg, siger Kristian Sørensen.

Med 40 sekunder tilbage scorede Thy Håndbold til 25-24. I det efterfølgende angreb stod thyboerne solidt i forsvaret og sørgede for, at HAI Ikast ikke fik udlignet. Dermed blev det til en tiltrængt sejr til Thy Håndbold.

- Det var en kæmpe holdindsats, hvor alle bød ind og viste god energi og fight, siger Kristian Sørensen.

Kampfakta:

Håndbold, 2. Division

HAI Ikast

Thy Håndbold

Resultat: 24-25

Pausestilling: 14-12

Mål: Ea Jørgensen 13, Cecilie Kure 5, Clara Jørgensen 3, Mia Engstrøm 2 og Jane Pedersen 2