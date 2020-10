Første sejr

nors bk

hjallerup if 2

28-23

Håndbold, 3. division herrer

NORS:Efter nederlag i deres første to kampe jagtede spillerne fra Nors BK i håndboldens 3. division lørdag sæsonens første point, da Hjallerup kom på besøg. Det blev en ganske god oplevelse for hjemmeholdet, der vandt med 28-23 efter en god indsats fra alle Nors-spillerne.

- I ugen op til kampen har vi haft nogle helt fantastiske træninger, og i dag bød alle spillere ind, og vi var i kontrol hele kampen igennem, siger Nors-træner Thomas Nielsen.

Fra kampens start var det et motiveret og parat hjemmehold, der kom på banen. Hjallerup forsøgte at udfordre Nors med fart og en del mand-mand dueller, men værterne havde relativt nemt ved at holde gæsterne fra fadet takket være et fysisk overtag på nordjyderne. I angrebet havde Nors stor succes med at løbe og køre kontra på gæsterne, og når det ikke var muligt, så var recepten struktur og fornuft i det etablerede angrebsspil. De gode dyder fra hjemmeholdet betød, at Nors kunne gå til halvleg foran med 14-12.

Fuld kontrol

I anden halvleg slap Nors ikke foden fra speederen, og Hjallerup kom aldrig for alvor i omgangshøjde med thyboerne. Det kunne i stor grad tilskrives en stærk præstation fra Magnus Larsen i Nors-målet, der tog fra på både nær- og langskud. I anden halvleg kørte Nors sikkert sejren i garagen, og værterne vandt med 28-23.

- Efter to kampe mod nogle gode hold så vidste vi godt, at vi skulle have nogle point i den her kamp. Det er også her i hulen, at vi skal hente størstedelen af vores point, siger Thomas Nielsen.

Godt sammenhold

Udover de to point, så glæder Thomas Nielsen sig også over, at han har en trup til rådighed med et helt unikt sammenhold.

- Vi er en flok lokale gutter her fra området, og vi har bare et helt fantastisk sammenhold både på og udenfor banen. Samtidig har vi også både byen og hele klubben i ryggen. Klubben har også været rigtig god til at sikre, at vores kampe er forløbet godt med alle de nye Corona-regler, siger Thomas Nielsen, der ikke ryster på hånden, selvom næste opgave er en vanskelig kamp på hjemmebane mod Aalborg HK, der står med maksimumpoint efter tre kampe.

- De kan bare komme an, siger han.

Pausestilling: 14-12

Mål for Nors: Dres Johansen 8, Sune Brink 6, Thomas Nielsen 6, Morten Søndergaard 2, Lasse Dieckmann 2, Kasper Gravesen 1 og Thomas Juul 1.