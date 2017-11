Første spadestik til udvidelse af Hanstholm Havn

HANSTHOLM: Onsdag 8. november klokken 15.30 tages første spadestik til udvidelsen af Hanstholm Havn. Det sker ved Sildegade øst for den nuværende havn, hvor havnens nye baglandsarealer etableres. Blandt deltagerne er miljøminister Esben Lunde Larsen (V).

Dagen før, tirsdag 7. november, offentliggør havnen navnet på det firma, der har vundet entreprisen på havneudvidelsen. Samme dag holdes der også borgermøde om om havneudvidelsen.

Det første spadestik til havneudvidelsen var oprindelig planlagt til foråret 2018, men nu indledes byggeriet allerede i år. Når havneudvidelsen efter planen står færdig i 2020, vil den nye, forbedrede havn, som i dag er arbejdsplads for 600 mennesker, beskæftige yderligere 450 personer.

Stort behov

- Der er et meget stort behov for udbygningen af havnen, og det behov vil vokse sig større i de kommende år. Fiskeri og fiskeindustri er i øjeblikket i en særdeles positiv udvikling, og der er ingen tvivl om, at udvidelsen dels kan skabe vækst hos de eksisterende virksomheder, dels tiltrække nye virksomheder, der også vil efterspørge lokal arbejdskraft, siger direktør for Hanstholm Havn, Niels Clemensen.

Havneudvidelsen repræsenterer en investering på mere end 500 millioner kroner. Den har været undervejs i 10 år.

Borgermøde 7. november

På borgermødet 7. november præsenteres vinderen af udbuddet på havneudvidelsen, der vil strække sig over de kommende tre år.

Udbuddet, der er et såkaldt udbud med forhandling, blev igangsat i starten af februar 2017. Otte konsortier ansøgte om at blive prækvalificeret.

I slutningen af marts blev feltet reduceret til fem på baggrund af en detaljeret gennemgang af de enkelte konsortiers økonomi, erfaring med tilsvarende projekter, udstyr med mere.

- Vi har været gennem en god proces, hvor alt er forløbet efter planen, og det føles godt at vi nu kan offentliggøre vores samarbejdspartner på projektet. Udbuddet har tiltrukket nogle af Europas dygtigste entreprenører, og både bestyrelse og ledelse er generelt meget tilfredse med processen og dialogen med entreprenørerne, siger bestyrelsesformand Martin Vestergaard.