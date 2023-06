Første udspil om struktur: K lukker ingen skoler

THISTED:Alt er naturligvis til forhandling. Vi lukker ikke skoler, men vil modsat stille nogle betingelser fremadrettet.

Sådan skriver den konservative gruppeformand Jens Kr. Yde, om det konservative udspil inden aftenens møde i Thisted kommunalbestyrelse, hvor der skal tages endelig stilling til den fremtidige skolestruktur i Thisted Kommune.

De Konservative har et beslutningsforslag klar, som ikke indebærer skolelukninger, men som med en række andre greb i følge partiet kan give nogenlunde de besparelser, som tidligere er vedtaget for 2024 og frem.

Ud over det konservative forslag oplyste borgmester Niels Jørgen Pedersen, at der i løbet af tirsdagen kommer endnu et forslag til skolestruktur til politisk behandling på aftenens møde i kommunalbestyrelsen.

Efter det konservative forslag skal skolerne i Bedsted og Vestervig ændres til afdelingsskoler under Hurup Skole.

Tilsvarende skal skolen i Koldby ændres til afdelingsskole under Snedsted Skole. Efterfølgende skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om fremtiden for afdelingsskolerne.

Et andet punkt i det konservative forslag vedrører de eksisterende skolebygninger i Koldby, Bedsted og Vestervig. Her lægges op til en nøje gennemgang af bygningsmassen med henblik på at finde driftsbesparelser. Det kan være i form af salg, udlejning eller nedrivning.

Hanstholm Skoles bygninger skal ifølge forslaget fra de konservative gennemgås efter samme princip.

I forslaget foreslås den nuværende overbygning på Vesløs Skole flyttet til skolen i Østerild. Det sker af to grunde, oplyser Jens Kr. Yde. Dels vil det gøre overbygningen stærkere, dels vil overbygningen fastholdes indenfor sit nuværende geografiske område.

Herudover foreslår de konservative at kompetencecentret i Koldby flyttes og reduceres til en tredjedel.

Desuden skal der fremadrettet fastsættes mål for elevantallet, efter det konservative forslag skal det være minimum 70 elever fra skoleåret 2026-27. Ligeledes skal der efter forslaget fastsættes mål for fastholdelse af elever i eget skoledistrikt.

Desuden lægges der i forslaget op til at se nærmere på økonomien på skoleområdet.

"Vi ser gerne budgetforhandlingerne for 24 løfter skoleområdet m.h.t. økonomi", står der i det konservative forslag.