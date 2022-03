Fokus på ambulancekørslen: - Det med responstider er noget, der optager folk

THISTED:- Det med responstider er bestemt noget, der optager folk.

Det fastslår Erik Holm, formand for foreningen FAST - Fremtidens Akutsygehus i Thisted.

Foreningen, der arbejder for at bevare og styrke akutsygehuset i Thisted, vil nu sætte fokus på alt det, der kommer forud for indlæggelsen på sygehuset, nemlig det præhospitale beredskab. Det sker ved et offentligt arrangement på sygehuset i Thisted torsdag 24. marts.

Her vil der være oplæg ved lægefaglig direktør Martin Rostgaard-Knudsen fra Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland, samt ved Anders Vikke, der er direktør for virksomheden PreMed, der 1. april overtager ambulancedriften i dele af regionen, herunder i Thisted og Morsø kommuner. Anders Vikke medbringer en ambulance og vil fortælle om de funktioner, bilen er udstyret med.

Efter det offentlige arrangement afholder FAST generalforsamling. Hvis man bliver, kan man melde sig ind i foreningen ved samme lejlighed, fremhæver Erik Holm.

Formanden bebuder, at han i sin beretning vil koncentrere sig om den profilplan for det nordjyske hospitalsvæsen, der blev udsendt i marts 2021.

- Vi er rigtig glade for den plan, og vi har arbejdet en hel del med den Vi har blandt andet omsat de mange ord til 10 punkter, der er essensen af de mål, regionen sætter i planen, siger Erik Holm. Han fortsætter:

- Blandt målene er blandt andet, at de har sat dato på, at senest ved udgangen af 2024 er der igen organkirurgisk virksomhed på sygehuset i Thisted. Administrationen skal lave en udredning til politikerne om, hvordan det kan komme til at se ud, og hvad det kommer til at koste. Det er en af de helt centrale ting.

Erik Holm fremhæver også, at ambulatorievirksomheden skal udvides, palliationen skal udbygges, og der skal fortsat være neurorehabilitering i Thisted.

- Når nu regionsrådet til vores store glæde har vedtaget sådan nogle fine mål, så vil vi gerne holde øje med, at der rent faktisk sker noget, siger han.