Folk fravalgte festen

THISTED: Kenneth Kristensen, som er formand for Thisted Gymnastik & Idrætskultur, kiggede lørdag ofte ud gennem teltdugens vinduer for at se, hvordan det skred frem med festen. Om folk dukkede op, og om aktiviteterne kørte som de skulle. Det var nemlig Thisted Gymnastik & Idrætskultur, som stod for havnefesten i år. Det gjorde de også sidste år - desværre med et pænt stort underskud.

Det er derfor, han ofte kigger ud på pladsen, for at tjekke feststemningen.

- Vi har oplevet en stor velvillighed og generelt har her været pænt besøgt. Men festteltet har altså ikke været fyldt op, sagde Kenneth Kristensen lørdag eftermiddag.

Det var der heller ikke udsigt til, at det ville blive lørdag aften.

- Sidste år var vi 110 til spisning. I år er vi 60 lørdag aften. Hvad det skyldes ved vi ikke. Måske er det passé med havnefester, måske er det fordi den ligger så langt hen på sommeren, og måske er det fordi, at det den ligger i samme weekend som kulturmødet på Mors, sagde Kenneth Kristensen, som sammen med festudvalget laver en evaluering på festen i begyndelsen af næste uge.

- Vi savner en generel opbakning fra Thisted-borgerne, sagde Kenneth Kristensen, som forsikrer, at hvis der skulle komme et underskud, vil det blive minimalt, da alle de store udgifter er betalt af sponsorer, hvilket gør forskellen i forhold til sidste år.