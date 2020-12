Folk kører ad h til i rundkørsler: Sådan skal du køre

Bilister er for dårlige til at køre i rundkørsler. Det skaber kaos, når trafikken er tættest. Kørelærer Klaus Rosenkrantz Josefsen fra Thisted ser gerne, at folk overholder reglerne og viser lidt mere hensyn. Det vil løse en stor del af problemet med trængsel langs Østerbakken og videre forbi havnen.