Folkecenter på finansloven - igen

SDR. YDBY: Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi er kommet på Finansloven 2022, der blev vedtaget 6. december.

Ifølge finansloven modtager Folkecenteret, tre mio. kroner om året i 2022, 2023 og 2024.

Og bevillingen glæder forstander Jane Kruse.

- Vi var gledet ud af finansloven for indeværende år. Heldigvis er vi igen kommet med, siger Jane Kruse.

Hun fortæller, at Folkecenteret i indeværende år kun har modtaget den kommunale støtte, der er på 55.000 kroner årligt.

- Med denne bevilling fortsætter Folkecenter det mangeårige informationsarbejde nationalt og internationalt med mere end 5000 besøgende om året, heraf 30 ingeniørstuderende fra hele verden på et fire måneders ophold. Civilsamfundet, studerende fra alle slags uddannelsessteder, beslutningstagere og virksomheder der ønsker viden fra et uafhængigt center, kan fremover gøre brug af Nordisk Folkecenter. De 17 verdensmål vil fortsat blive italesat ved alle besøg, uddyber Jane Kruse.

Aftalepartierne bag finansloven, er enige om at afsætte midler til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi med henblik på at støtte centrets arbejde med at formidle viden om vedvarende energi både nationalt og internationalt samt udviklingsopgaver i samarbejde med små og mellemstore virksomheder.

Ligeledes kan samarbejdet om udviklingsopgaver sammen med mindre virksomheder nu få et forstærket fokus.

- Den rådgivning, som vi giver er jo gratis for virksomhederne. Og virksomhederne er typisk på mellem en og 12 ansatte. Nu vil vi også etablere et netværk for dem, fortæller Jane Kruse.

I dag er 11 mindre virksomheder i gang med nye projekter fra opbygning af prototype, testning af anlæg, partnersøgning og netværk.

I årene 2019 til 2021 har 14 mindre virksomheder været tilknyttet Folkecenteret for prototypeudvikling og testning af vedvarende energiteknologi.

- Finansloven går med store skridt ind i den nødvendige grønne omstilling, til fordel for klimaet og vores fælles fremtid. Det er en stor og vigtig opgave, som Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi med glæde fortsat skal løfte, siger Jane Kruse.

I de tidligere år modtog Folkecenteret to mio. kroner årligt fra finansloven.

Bag finansloven står Socialdemokratiet, Radikale, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne.