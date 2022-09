Folkeskoler sættes fri: Det giver mulighed for at nytænke opgaveløsningen

THISTED:"Med udbredelsen af velfærdsaftalerne sættes en ny og ambitiøs retning for udviklingen af den borgernære velfærd med udgangspunkt i større lokal frihed og plads til medarbejdernes faglighed".

Sådan indledes afsnittet om "Velfærdsaftaler" i afsnit fire i aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi i 2023.

"Det er regeringens ambition, at alle landets kommuner sættes fri på dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet. Med velfærdsaftalerne sikres større frihed til at tilrettelægge velfærden i kommunerne på baggrund af bred inddragelse og dialog med borgere og medarbejdere", fremgår det i økonomiaftalens afsnit fire med overskriften "Frihed og nærhed".

Nu er Thisted Kommune klar til at indgå en velfærdsaftale på folkeskoleområdet forudsat, at der ikke kan indgås en velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet. Aftalen gør det muligt at blive frisat for lovgivningen på området for i stedet at søge lokale løsninger.

Det er besluttet af et flertal i Thisted kommunalbestyrelse, for ikke hele den socialdemokratiske gruppe bakkede op. Henning Holm og Peter Skriver Nielsen støttede indstillingen om velfærdsaftalen på folkeskoleområdet, fire socialdemokraterstemte imod, mens tre helt undlod at stemme.

Inden sagen kom så langt, havde et flertal i kommunalbestyrelsen forkastet et socialdemokratisk ændringsforslag om, at sende sagen til behandling i børne- og familieudvalget, som på kommunalbestyrelsens vegne skulle træffe beslutning om en ansøgning.

- Venstre bakker op om at frisætte folkeskoleområdet. Det giver frihed til lokalt at nytænke opgaveløsningen til gavn for borgerne, sagde Peter Larsen (V), formand for børne- og familieudvalget.

Claus Nybo (S) mente modsat, at den mulighed, der gives her, alligevel kommer i 2024 over hele landet - og uden det det er nødvendigt at ansøge.

- Hvorfor så forvirre skolerne yderligere, sagde han for senere at konstatere, at flertallet var ved at "lave en kolbøtte for folkeskolen". Skolerne skal ikke sætte fri uden at vide, hvordan de skal fungere, mente han.

Ulla Vestergaard, socialdemokratisk gruppeformand, kaldte det pauvert at søge om frisætning af folkeskolerne uden at kende detaljerne.

- Derfor bør der graves et spadestik dybere i fagudvalget, mente hun.

Debatten viste - ligesom afstemningerne - at socialdemokratiet stod alene med sine betænkeligheder.

Joachim Plaetner Kjeldsen (Alt) støttede frisætningen, men kaldte det paradoksalt, at kommunen skal frisættes fra lovgivningen for at bevare velfærd.

Morten Bo Bertelsen understregede, at "SF er vild med at give skolerne frihed".

- Så lad os komme i gang, sagde han.

- Vi får frihed til at træffe beslutninger, der kan gøre vores folkeskole bedre, sagde Peter Larsen og tilføjede, at debatten om sagen bør fortsætte i fagudvalget, "når vi er sat fri". Det er her, rammerne sættes.