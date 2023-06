Fond jagter penge til byggeri: Regionen rækker hånden ud

THISTED:Forretningsudvalget for region Nordjylland giver nu den håndsrækning, som måske kan medvirke til at få finansieringen af en 1500 kvadratmeter stor tilbygning til behandlerhuset "Dokken" i Thisted til at falde på plads.

"Dokken" ejes og drives af Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus. Ejerkonstruktionen er umiddelbart årsag til, at en anmodning til regionen fra fondens bestyrelse om en garantistillelse for 10 millioner kroner ud af det samlede lån til udvidelsen, ikke uden videre kan imødekommes.

Hanne Korsgaard (S), medlem af regionens forretningsudvalg og af fondens bestyrelse, har tidligere oplyst, at fonden sidestilles med en privat virksomhed. Derfor kan Region Nordjylland ikke uden tilladelse fra Indenrigsministeriet yde fonden en garanti for et lån på 10 mio. kroner.

På ugens møde i regionens forretningsudvalg blev det besluttet, at der skal indgives en ansøgning om dispensation til Indenrigsministeriet. Giver ministeriet den ønskede dispensation, skal sagen igen behandles i forretningsudvalget, som dels skal have yderligere oplysninger om økonomien i Dokken, dels have belyst, hvilke konsekvenser en garantistillelse har for regionen.

- Her og nu kan vi bare vente på, at Indenrigsministeriet behandler vores ansøgning om dispensation. Det kan tage tid. Hvor længe ved vi ikke, men jeg vil presse på for at få administrationen til at rykke ministeriet for et hurtigt svar, siger Hanne Korsgaard.

Der har været arbejdet med udvidelsesplanerne for Dokken siden 2018. Det er lang tid, siger Hanne Korsgaard.

- Vi har brug for en afklaring. Ikke mindst af hensyn til lægerne, siger Hanne Korsgaard og tilføjer, at Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus sideløbende arbejder med at undersøge andre lånemuligheder, som skal bidrage til at få finansieringen af Dokkens udvidelse på plads.

Fonden har fået et tilbud på udvidelsen. Fristen for at acceptere tilbuddet er rykket, så der er tid til det fortsatte arbejde med at få den samlede finansiering på plads.