For meget tung trafik i byen: Lastbiler uden ærinde skal ikke køre her

Når strækningen mellem rundkørslerne ved Toldbodgade og Korsgade spærres i to måneder fra 18. september kan det være med til at ændre nogle trafikmønstre og måske få flere at de lastbiler, som passerer strækningen uden at have ærinde i midtbyen, til fremover at passere Thisted ad omfartsvejen. Foto: Bo Lehm