For meget vind til store vinger: Planer for losning blæst omkuld

Det hollandske fragtskib ”Rotra Vente” afgik fra Aalborg lørdag aften med sin last af tre kæmpe vinger til Siemens Gamesa´s nye testmølle i Østerild. Skibet anløb Hanstholm søndag klokken halv ti efter en tur nord om Skagen - og på havnen var alt klar til at losse vingerne - indtil vinden blev for frisk. Klokken 13.30 stoppede arbejdet. Det starter igen i dag, mandag.