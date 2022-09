Forældre efterlyste en klar strategi for skolerne: Nu sker der noget

THISTED:"Vi savner politiske ambitioner for skoleområdet." Sådan lød den klare melding fra forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer ved samtlige folkeskoler i Thisted Kommune, da de 13. september havde inviteret politikerne til møde om folkeskolens fremtid i Thy.

Nu sker der noget. Forvaltningen foreslår, at der sættes gang i en analyse, som skal danne grundlag for anbefalinger til, hvordan der kan skabes et økonomisk og fagligt bæredygtigt skolevæsen i Thisted Kommune. Det bakker politikerne i børne- og familieudvalget op om.

Forvaltningen henviser i sagsfremstillingen selv til mødet med forældrene 13. september og til, at kommunalbestyrelsen to dage senere var samlet til politisk udviklingsforum, hvor udfordringerne på folkeskoleområdet også var på dagsordenen.

De udfordringer, forvaltningen peger på, er blandt andet faldende elevtal, flere elever med behov for specialundervisning og en økonomi, der er presset, blandt andet fordi en relativt stigende andel af budgettet går til at holde bygningerne i drift.

De foreslår, at analysen blandt andet skal se på, i hvor høj grad elevers faglige og sociale trivsel er forbundet med klasse- og skolestørrelse. Ressourcefordelingen og strukturen for overbygningerne er også emner, der skal kigges på. Konsekvenserne af en eventuelt ændret skolestruktur for haller, buskørsel og søgningen til friskoler skal indgå i analysen.

"Analysen vil med de ovennævnte fokuspunkter være ganske omfattende. Derudover vil resultaterne af analysen formentlig resultere i en række høringer og bred involvering. Derfor vil arbejdet være tidskrævende og strække sig ind i det nye år", fremgår det af dagsordenen.

Forældrene efterlyste på mødet 13. september en tidsplan for, hvornår politikerne kan være klar med en vision for kommunens folkeskoler. Det kan Peter Larsen (V), formand for børne- og familieudvalget stadig ikke give, men han lover, at lige så snart man har den, skal skolebestyrelserne nok få besked.

- Allerede 11. oktober tager vi sagen op igen på et ekstraordinært møde i udvalget, hvor vi taler om de ting, der er kommet frem på det tidspunkt. Der kan også sagtens kommer flere emner til end dem, forvaltningen foreløbigt har nævnt, siger han. På det møde er det planen, at politikerne godkender et kommissorium for det videre arbejde.

Samtidig kender man på det tidspunkt også resultatet af de igangværende forhandlinger om næste års budget. Her har forældrene gjort det klart, at der er behov for flere penge til skoleområdet.

- Vi er sådan set enige i, at økonomien er presset, og det kommer vi også til at kigge på. Men nu handler det om at få en masse fakta på bordet, siger Peter Larsen.