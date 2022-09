Forældre kræver et klart svar fra politikerne: Hvad vil I med folkeskolerne?

THY:Hvad er visionen for fremtidens folkeskole i Thisted Kommune? Det håber en stor flok skolebestyrelsesmedlemmer at komme nærmere et svar på, når de tirsdag aften har inviteret samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer til møde. 18 ud af 27 har sagt ja til at deltage.

Mødet, der foregår i Snedsted Hallen, er ikke åbent for offentligheden, men er tænkt som en opfølgning på det brev, som de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer ved alle kommunens folkeskoler sendte til politikerne i starten af august. Her efterlyste de en langsigtet plan for skolestrukturen i Thisted Kommune.

- Der ligger en vision på børne- og unge området, men den er senest redigeret i 2016. Her står der blandt andet, at man ønsker en decentral skolestruktur. Men er det reelt en vision, og er det ambitiøst nok? Har man så forholdt sig til, hvad det koster? Og bør man ikke under alle omstændigheder kigge på den vision igen?

De spørgsmål vil Henriette Steffensen, forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem ved Vestervig Skole, og de øvrige skolebestyrelsesmedlemmer gerne snart have klare svar på fra politikerne.

- Det nye er, at vi alle 14 skolebestyrelser i fællesskab er nået hen til, at nok er nok. Vi kan ikke holde økonomien, og personalet er for presset. Vi vil alle det bedste for folkeskolen, og man skal altså finde ud af, hvad det er, forældre skal vælge folkeskolen til for, siger hun og fortsætter:

- I Thisted Kommune er man god til at lave visioner for det, man brænder for, turisme for eksempel, men det virker lidt til, at folkeskolen bare er et nødvendigt onde.

Thisted Kommune er den kommune i Nordjylland, der bruger færrest penge pr. skoleelev. Forældrene vil gerne høre politikernes mening om, hvorvidt man kan nøjes med den placering, samtidig med at man har en decentral struktur i en geografisk stor kommune. De forventer dog ikke nødvendigvis at få fyldestgørende svar på alle deres spørgsmål tirsdag aften.

- Vi håber at få det ud af mødet, at vi får en tidsplan for, hvornår vi kan blive præsenteret for en vision, som kan være god og ambitiøs og sætte en retning for folkeskolen, siger Henriette Steffensen.