Forældre savner en forklaring: Hvorfor flytte rundt på børnene i Thisted?

THISTED:- Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvor ideen med at flytte grundskolen fra Østre Skole til Tingstrup og overbygningen fra Tingstrup til Østre Skole kommer fra?

Sådan lød det undrende fra en mor til to børn, der går i indskolingen på Østre Skole, da hun torsdag aften tog ordet på borgermødet om forslaget til ny skolestruktur i Thisted Kommune. Hun fremhævede, at Østre Skole er god til at løfte eleverne og favne deres forskellighed.

- Vi har en vanvittig god skole. Jeg står tilbage med en tanke med, at man flytter børn bare for at flytte dem, sagde hun.

Samme undren gav Dorthea Albrechtsen udtryk for. Hun er mor til to børn, der går på Tingstrup Skole, og sagde:

- Jeg kan høre, at Østre Skole er en meget velfungerede skole. Det har vi også i Tingstrup, og jeg mangler argumenter for, hvorfor man nedlægger to rigtig velfungerende og gode skoler. Det er ikke engang for, at man rigtig sparer noget, sagde hun.

Lars Sloth, direktør i Thisted Kommunes børne- og familieforvaltning, svarede:

- Vi tror på, at forslaget med en grundskole, der er anderledes på Tingstrup, og en overbygning, der kommer elever fra Hanstholm og Vesløs til gode, vil give to skoler, der er bedre end de er i dag.

Tingstrup Skole har i dette skoleår 433 elever fordelt på 21 klasser. Foto: Bo Lehm

Tomas Lørup, der bor klos op ad Østre Skole i Thisted, udtrykte bekymring for trafikken, når mange flere børn og deres forældre skal krydse tværs gennem Thisted om morgenen.

- Har forvaltningen lavet nogle beregninger på, når nu man vender hele morgentrafikken inde i Thisted, hvor vi alle sammen skal krydse hen Over Engen, både biler og cyklister? spurgte han.

Efterlyser visioner

Efter at de første to borgermøder blev afholdt i henholdsvis Hannæs Hallen og Vestervig-Agger Hallen var turen nu kommet til Teutonersalen i Thisted. Ikke desto mindre var en god del af de cirka 200 fremmødte gengangere fra de foregående aftener. Koldby Skoles supportere, iført blå strikhuer fra Koldby Hørdum IF, fyldte godt op ved de forreste borde, og et stort hjørne af salen var fyldt med folk i blå t-shirts med hvidt print. "Hanstholm Skole" stod der på bluserne.

Forvaltningens forslag lægger op til at lukke skolerne i både Bedsted, Koldby, Vestervig, Østerild og Vesløs, og rykke de ældste klasser fra Hanstholm Skole ind til Østre Skole. Der går kun et halvt hundrede børn i overbygningen på Hanstholm Skole, selv om der er betydeligt flere i skoledistriktet.

Louise Nordtorp, Hanstholm, mor til tre børn, fremhævede, at der ikke er mangel på børn i Hanstholm.

- Vi har tre børnehaver og tre vuggestuer, der er fyldt. Vi har to skoler, der fungerer. Vi spytter børn ud i Hanstholm, vi smutter dem som mandler, vi skal nok få den overbygning fyldt, forsikrede hun og foreslog, at man sender overbygningselever ikke alene fra Klitmøller, men også fra Nors til Hanstholm.

Søren Zohnesen fra skolebestyrelsen på Hanstholm Skole, far til fire børn, sagde:

- Vi har et eksempel på herinde i Thisted, hvordan man kan trække elever fra hele kommunen, hvis man har et ambitiøst tilbud med nogle visioner som et eliteidrætstilbud. Vi har nogle stedbundne kvaliteter ude hos os, natur og Nordeuropas bedste surfspot lige uden for døren, det kunne man arbejde med.

Asger Sylvest Pedersen efterlyste, hvordan de enkelte skoler kan tænkes ind i en større vision for Thy.

- Vi skylder alle sammen 300 millioner i Hanstholm Havn, så Hanstholm skulle jo gerne blive et vækstcenter. Er det så smart, at vi nedlægger overbygningen? spurgte han de fremmødte politikere fra kommunens børne- og familieudvalg.

En anden foreslog, at man tænker udvikling i stedet for afvikling, når det gælder Sydthy.

- Lav en fed skole i Vestervig eller Bedsted med håndværk som noget, man kan lære der. Der er vild efterspørgsel efter håndværk, sagde han.

Berørt af møderne

Pia Ravnborg fra den nyvalgte bestyrelse for Skole og Forældre, Thy og Hannæs, efterlyste en klarere melding fra politikerne.

- På mødet i september, hvor skolebestyrelserne inviterede hele kommunalbestyrelsen ud i Snedsted Hallen, efterlyste vi langsigtede planer og visioner. Det var I ikke klar til at komme med. Vi har ventet tålmodigt, men vi savner at vide, hvad er det, I synes, inden I pludselig tager en beslutning. Jeg mangler at mærke, hvor I er henne i det her, sagde hun.

Peter Larsen (V), formand for børne- og familieudvalget, fastholdt, at udvalget stadig lytter, og at man gerne vil se høringssvarene, før man melder noget ud. Udvalgsmedlem Alex Klein (K), valgte dog også at tage ordet på mødet og udløste klapsalver fra salen, da han sagde:

- Jeg syntes faktisk, det var et godt forslag og en okay løsning, forvaltningen er kommet med. Nu er det her så tredje møde, hvor jeg får en masse input. Vi sidder et helt udvalg heroppe, og jeg har på fornemmelsen, at der er flere af os, der nok er blevet lidt berørt af de kommentarer, der er kommet, det er jeg overhovedet ikke i tvivl om. Jeg ser rigtig meget frem til at få de høringsforslag ind, og jeg er ikke sikker på, at vi kommer til at køre alt igennem lige efter planen.