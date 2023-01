Forældre til handicappede: Vores børn har også behov for noget herlighedsværdi

THISTED:Villaejere fra Thisteds østby var mødt talstærkt op, da Thisted Kommune onsdag aften indbød til borgermøde om etablering af en ny handicapinstitution på et ubebygget areal nordvest for plejecentret Vibedal. De ville diskutere den valgte placering, selv om det egentlig ikke var forvaltningens hensigt med mødet.

- Jeg vil først sige, at jeg har overhovedet ikke noget imod at der skal være handicapboliger dernede, men det, jeg tænker på, er, hvorfor man ikke kunne lave det ude på Frugtlagerets gamle grund? Så er det tæt på Thyværkstedet og Thyhallen, lød det fra en af de fremmødte borgere.

En anden understregede også, at det ikke handler om, hvem der skal bo i det ny botilbud.

- Men det er klart, at vi som nærmeste nabo eller genbo er interesseret i, at noget af den herlighedsværdi, der er derude, bliver bevaret, altså at vi kan se fjorden, og at vi kan have en hverdag tæt på fjorden, for det betyder meget for os. Det handler om, at den udsigt, rigtig mange mennesker er glade for, den bevarer vi mest muligt, sagde hun.

Indlægget blev bakket op af klapsalver fra cirka halvdelen af de knap 130 fremmødte ved borgermødet, der blev afholdt i Rolighedshallens spejlsal.

- Vi er her på baggrund af et mangeårigt behov for bedre rammer for borgere med handicap, sagde Tue von Påhlman, direktør for social-, sundhed- og kultur i Thisted Kommune. Foto: Martin Damgård

Aftenens ordstyrer Tue von Påhlman, direktør for social-, sundhed og kulturforvaltningen i Thisted Kommune, afviste dog at gå ind i en diskussion om placeringen af det kommende botilbud til voksne med handicap. Han understregede, at han forholder sig til, at kommunalbestyrelsen 29. marts sidste år tog en principbeslutning om, at den ny institution skal bygges i Thisteds østby, på hjørnet af Fårtoftvej og Vibedalvej. Formålet med borgermødet var at drøfte, hvordan institutionen bedst kan indpasses i terrænet og hvilke farver og materialer, der skal anvendes.

- Vi er her på baggrund af et mangeårigt behov for bedre rammer for borgere med handicap. Der er mange, der har hjemmeboende, voksne børn med handicap, fordi vi ikke har kunnet tilbyde noget, der er bedre. Det, vi har kunnet tilbyde, er noget, der ligger langt væk uden for kommunen, og det er selvfølgelig det, vi også gerne vil gøre op med, fastslog direktøren.

En skrånende grund

Erik Rønde, bygherrerådgiver fra P+P Arkitekter, viste på overheads, hvordan grunden skråner fra Fårtoftvej, som er cirka 18,5 meter over vandet. På grund af strandbeskyttelseslinjen er byggefeltet placeret i den øverste tredjedel af grunden, hvilket betyder, at nederste kant af byggefeltet ligger i kote 14. Grundstykket falder altså cirka 4,5 meter, så det vil være nødvendigt at lave en planering.

- Ligegyldigt hvad vi forsøger os med, så vil I opleve, at tagkanten vil komme op over Fårtoftvej. Vibedal ligger i kote 12, og det er en helt anden situation. Der kan man lige ane vandet hen over taget, fordi det ligger meget længere nede på grunden, sagde Erik Rønde.

Flere opfordrede forvaltningen til at forsøge at få dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, så byggeriet kan placeres på højde med Vibedal.

Borgermøde om nyt botilbud

Lokalplaner kan ændres

En villaejer henviste til, at kommunens plan- og miljøafdeling i august 2021 skrev til en borger, at man vurderede, at område var fuldt udbygget. Der er folk, der har købt hus i forvisning om, at de altid ville have udsigt til fjorden. Så hvad er årsagen til, at det er ændret? lød et spørgsmål.

En af de to fremmødte fra teknisk forvaltning forklarede:

- Når vi modtager spørgsmål om, hvad man kan i et område, så kigger vi på den gældende planlægning, og der er det rigtigt, at sådan som lokalplanen ser ud i dag, så kan man ikke bygge mere. Så er det sådan, at en kommunalbestyrelse altid har mulighed for at sige, at man vil lave en ny lokalplan, og det sker mange steder, fordi et område naturligt har udviklet sig, eller fordi man ønsker at omdanne området til noget andet. Og det er der truffet en beslutning om i dette her tilfælde.

Input fra naturen

Cirka halvdelen af de fremmødte i salen havde lyttet til de kritiske indlæg uden at klappe, og nu tog en af dem ordet. Flemming Kvejborg præsenterede sig som far til 10-årige August, der er født med spastisk lammelse. Han bor selv i østbyen, og han fremhævede, at der fortsat vil være masser af natur i nærheden, selv hvis der bliver bygget på den påtænkte grund.

- Man kan gå langs vandet hele vejen til Søbadet ad en sti, der er tilgængelig for de fleste, og de, der er bedre til bens kan gå imod Eshøj. Om der er en bygning mere eller mindre imellem, så er naturen omkring os alle vegne i østbyen, sagde han.

Flemming Kvejborg (i mørk trøje) var en af de forældre, der tog ordet ved borgermødet onsdag aften. Foto: Martin Damgård

Flemming Kvejborg fortalte i øvrigt, at han havde fået det råd fra et forskningscenter i Charlottenlund, der arbejder med spastisk lammelse, at de største input til mennesker med medfødt hjerneskade er naturen.

- Det er bedre at cykle ned og smide sten i vandet sammen med sit barn end at svømme to kilometer oppe i Thyhallen, sagde han og tilføjede:

- I kan høre på min stemme, at det berører mig lidt.

Nu var det den anden halvdel af salen, der klappede. Blandt de fremmødte var adskillige forældre og andre pårørende til børn, unge og voksne med handicap. En anden far fulgte op:

- Der er ingen tvivl om, at der er nogle, der føler, at de mister noget herlighedsværdi. Så synes jeg, I skulle tage ud og kigge på de institutioner, som denne her skal afløse. Der er ikke meget herlighed der. De beboere har også behov for noget herlighedsværdi og komme ud og mærke og se naturen.

En mor supplerede:

- Vi har en datter, der bor på institutionen på Højtoftevej, og hun er tit hjemme. Vi er så heldige, at vi bor tæt ved vandet, og hver gang går vi en tur ned til vandet og vi ser på bølgerne, fuglene og skibene, og hun nyder det. Så I skal ikke sige, at det ikke har betydning med herlighedsværdi. Det er ikke lige meget, hvor sådan en institution bliver placeret.

Det er planen, at det ny botilbud, hvis alt går efter planen, skal stå klar til indflytning i starten af 2026. Men inden da skal der udarbejdes ny lokalplan, den skal i høring og godkendes, og der skal være en arkitektkonkurrence om det konkrete byggeprojekt. Først derefter kan byggeriet gå i gang.