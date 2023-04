Forældre vil beholde skoler

DEBATINDLÆG: Efter at have været til de tre borgermøder i Thisted Kommune i sidste uge om skoleforvaltningens forslag til en ny skolestruktur fra august 2024 står det krystalklart fast, at høringsperioden vil resultere i snesevis af 'nej-tak-høringssvar'.

Med over 1000 borgere forsamlet til møderne tegnede der sig et entydigt billede fra de cirka 70-80 indlæg på møderne: At man ikke ønsker nedlæggelse af skoler og en samling/centralisering af overbygningsklasserne på færre skoler. Et sindrigt bussystem, som skal fragte nogle af børnene til de nye skoler, vil forlænge skoledagene markant! Det blev i den grad problematiseret!

Indlæg på indlæg fremhævede, at skoleforvaltningens plan siger, at den hviler på 'faglig-, social- og økonomisk bæredygtighedshensyn', men reelt er det kun en plan, der sparer penge på bekostning af børnenes sociale trivsel og miljø. Ikke engang lærerne havde man inddraget, hvad de mener om, at 'fagligheden skal have et løft'. Nu skal skolebestyrelserne, forældrene og andre interesserede i lokale skoleforhold i Thisted Kommune de næste knap 5 uger i sving med at udarbejde høringssvar, som skal afleveres senest onsdag den 24. maj. Det er vigtigt, at der kommer mange gode forslag frem til i første omgang Børne- og Familieudvalget.

Som flere sagde på borgermøderne, har skoleforvaltningen slet ikke forstået, at man smadrer kommunens overordnede politik om 'Thy til livet' gennem den nye strukturplan. Thisted Kommune er en kommune som skal tage hensyn til alle borgere i Thy - ikke kun den 1/3, der bor i Thisted. Forvaltningens plan vil spare endnu mere på vore skolebørn efter opdrag fra kommunalbestyrelsen - nej, der er brug for, at skoleområdet får tilført flere penge end i dag, så vi ikke bliver ved med at ligge sidst i en sammenlignende statistik over de 11 nordjyske kommuner!

Kommunalbestyrelsen bør sandelig have større ambitioner for vore skolebørn.