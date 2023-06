Forbandelsen er brudt: To Michelinstjerner til Nordjylland

TURKU/NORDJYLLAND:Nordjylland har for første gang nogensinde fået en Michelinstjerne. Og endda to af slagsen.

Det er netop blevet afsløret i den finske by Turku, hvor Michelinguiden lige nu offentliggør, hvem der er optaget i guiden i 2023 i de nordiske lande.

De første stjerner nogensinde i Nordjylland går til Restaurant Tri i Agger og Villa Vest i Lønstrup.

Dermed falder de to stjerner til to restauranter, der hver for sig repræsenterer nyskabelse og stabilitet på den nordjyske restaurantscene.

Hvor Tri i Agger blot har et år på bagen, så har Villa Vest år efter år i en lang årrække hørt til blandt eliten af nordjyske restauranter.

Begge de nyslåede stjernerestauranter har det til fælles, at Nordjyskes madanmeldere for omtrent et år siden vurderede dem til topkarakteren seks gafler.

- Lettet og ekstremt stolt

I Turku var Nicolas Min Jørgensen fra Tri og Anders Holm fra Villa Vest begge på scenen for at modtage det synlige bevis på, at deres restauranter nu har en stjerne.

På selve scenen blev Nicolas Min Jørgensen kortvarigt interviewet - og spurgt til sin umiddelbare reaktion på nu at være indehaver af en Michelinstjerne:

- Jeg er lettet og ekstremt stolt. Vi har kun haft åbent i et år, så det har været et utroligt travlt år. Men det her må virkelig være kronen på værket, når man vælger at åbne en restaurant i en by med kun 300 indbyggere, lød det fra Nicolas Min Jørgensen.

Kammusling på Villa Vest. Foto: Bo Lehm

Forbandelsen brudt

Med Michelinstjernerne til Tri og Villa Vest fik Nordjylland endelig brudt rækken af skuffelser, når det kommer til den eftertragtede guide. Det har i branchen og blandt madanmeldere i årevis været diskuteret, hvordan den franske guide kunne blive ved med at forbigå en region, der de senere år har haft en gastronomisk scene, der har udviklet sig med raketfart.

At det skulle blive i Agger og i Lønstrup, at Michelin fik øjnene op for Nordjylland er nok en overraskelse for mange. Adskillige steder spredt ud over regionen er der også restauranter, der gennem flere år har leveret på et niveau, hvor de kunne være interessant for guiden.

Størst er overraskelsen selvsagt for Tri i lillebitte Agger. Med blot et år på bagen er det lidt af en sensation, at en restaurant i det lille fiskerleje, der er kilet ind mellem Limfjorden og Vesterhavet, har slået døren ind til Michelin. Det hører dog med til historien, at Nicolas Min Jørgensen, der er tidligere kaptajn for kokkelandsholdet, også tidligere har været i guidens søgelys, da han høstede en stjerne som køkkenchef på Substans i Aarhus.

