Forbedringer for HVA Sydthy: Lider knebent nederlag

LEMVIG:Det har været en hård start på sæsonen for HVA Sydthy, som fortsat står uden point i Serie 2. Fredag aften var thyboerne på en svær udekamp, da de mødte topholdet fra Lemvig GF. Her led HVA Sydthy endnu et nederlag, men der var fremskridt at spore.

- Det var vores bedste kamp indtil videre. Vi vidste godt, at det blev en svær kamp, så det, vi havde snakket om inden kampen, var, at vi skulle fighte og vise bedre attitude, og det synes jeg, at vi gjorde, siger spillende træner for HVA Sydthy, Thomas Thorsen.

Det var hjemmeholdet, som kom bedst fra start, og efter syv minutter lå bolden i HVA Sydthys net. Målet kom efter et hjørnespark. to minutter senere scorede Lemvig GF igen, efter de havde kombineret sig igennem HVA Sydthys forsvar.

- Vi spillede i hård modvind i første halvleg og kom hurtigt bagud 0-2, men vi efterfølgende fint styr på defensiven, siger Thomas Thorsen.

Lemvig GF fortsatte med at være mest på bolden, men der kom ikke flere må i første halvleg. Derfor gik de to hold til pause ved stillingen 2-0.

Efter pausen fortsatte kampbilledet. HVA Sydthy kæmpede hårdt for at holde hjemmeholdet væk fra deres mål.

- I dag havde vi den rette indstilling. Nu skal vi blive bedre, når vi har bolden, fordi vi skabte ikke meget i åbent spil, siger Thomas Thorsen.

Med otte minutter igen kom der igen spænding i opgøret, da Michael Kyllesbech Stendorf blev nedlagt i feltet og fik straffe. Det tog han sig selv af og reducerede til 2-1.

Scoringen skabte lidt panik hos hjemmeholdet i slutfasen, men der kom ikke flere mål, og kampen endte 2-1.

- Det var indsatsen, som var vigtig for os i i dag. Vi får også snart flere spillere tilbage fra skade, så det går den rigtige vej, siger Thomas Thorsen.