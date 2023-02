Forbrugerjurist: Elselskabet har et selvstændigt ansvar

THY:Det er fint nok, at forbrugerne bliver bedt om at gøre brug af deres forsikring. Men det ændrer ikke ved, at elselskabet har et selvstændigt ansvar for at dække de tab, som selskabet er skyld i.

Det siger Jakob Steenstrup, seniorjurist hos Forbrugerrådet Tænk, på baggrund af sagen fra Hov nordøst for Thisted, hvor Susanne og Hans Jørgen Pedersen i juni sidste år fik ødelagt mange af deres elektriske apparater.

Skaden skete, da der blev sendt strøm med en spænding på 400 volt ind i huset på Hovsørvej, i stedet for de sædvanlige 230 volt. Elselskabet, Thy-Mors Energi, har erkendt, at fejlen var deres. Parret fulgte anvisningen fra elselskabet og meldte skaderne til deres forsikringsselskab. Men fordi mange af apparaterne ikke var helt nye, ville forsikringsselskabet kun erstatte en mindre del af, hvad det koster at erstatte dem med nye.

Selv om Susanne og Hans Jørgen Pedersen erkender, at ikke alle deres apparater var af nyere dato, var de så utilfredse med af forsikringsselskabets afgørelse, at de nu har valgt at skifte til et andet selskab.

Men først og fremmest føler de sig dårligt behandlet af Thy-Mors Energi, selv om selskabet nu har dækket deres selvrisiko hos forsikringen.

Uden at kunne vurdere den konkrete sag forstår Jakob Steenstrup fra Forbrugerrådet Tænk godt frustrationen hos Susanne og Hans Jørgen Pedersen:

- Det skaber en meget mærkelig situation, hvis erstatningen er afhængig af, hvor godt man er forsikringsdækket. Og hvis de kan godtgøre, at de har lidt et større tab, er det min vurdering, at de skal have dækket differencen.

- Det er klart, at hvis boligen er fyldt med gamle ting, hvis levetid er ved at være udløbet, så påvirker det erstatningen. Jeg kan selvfølgelig ikke vurdere, om der i den konkrete sag er grundlag for, at de skulle have noget mere. Men selskabets ansvar afhænger ikke af, hvor godt man er dækket af forsikringen, og hvis de selv mener, at deres ting har større værdi, så synes jeg, at de skal gå videre med sagen, siger han.

Solcellerne på taget af Susanne og Hans Jørgen Pedersens hus producerer for tiden ikke nogen strøm. Den inverter, som skal forvandle solcellestrømmen til almindelig vekselstrøm, gik nemlig til, da de i juni sidste år ved en fejl fik 400 volt ind i huset. Og parret har indtil nu ikke haft råd til at købe en ny inverter. Foto: Bo Lehm

Beskytter "den lille part"

Men den procedure, som Thy-Mors Energi har fulgt, er faktisk lovbestemt, fastslår Kristian Tilsted, teknisk chef i netselskabet Elværk under Thy-Mors Energi.

Han henviser til, at hvis der er tegnet en hus- eller indboforsikring, så skal den skadelidte gå til sit eget forsikringsselskab og lade det opgøre skaden og udbetale erstatning. Forsikringsselskabet rejser så et såkaldt regreskrav mod den, der har forvoldt skaden.

- Det er med til at beskytte "den lille part" i sagen, som slipper for at køre sag mod skadevolderen, og hurtigt kan få udbetalt erstatning, påpeger Kristian Tilsted.

Opgørelsen af erstatning ved tingsskade følger nogle principper om, at skadelidte skal have sit fulde tab dækket. Men heller ikke mere end det:

- Hvis man har fået ødelagt et fem år gammelt fjernsyn, er man altså berettiget til en erstatning svarende til, hvad et fem år gammelt fjernsyn er værd. Ikke hvad et nyt fjernsyn koster, understreger Kristian Tilsted.

Susanne og Hans Jørgen Pedersens forsikringssag er foreløbig endt med en godtgørelse på lidt over 6500 kr. Det dyreste af de ødelagte apparater - en såkaldt inverter til det solcelleanlæg, som parret har siddende på taget - er dog endnu ikke erstattet. En ny inverter vil koste over 21.000 kr., og den har parret endnu ikke haft råd til at anskaffe sig.

Den gamle inverter var 10 år gammel, og derfor vil de - ifølge forsikringsselskabet - kun få dækket 20 procent af nyprisen. I alt er deres skader opgjort til knap 42.000 kr.