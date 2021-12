Forening har kæmpet i flere år: Nu er de klar til at sætte stort anlægsprojekt i gang

LILDSTRAND:Det bliver et entreprenørfirma fra Struer, der kommer til at opføre to kystterrasser på landingspladsen i Lildstrand, og terrasserne vil stå klar senest i maj.

Det fortæller initiativtager Anne-Mette Kristensen fra Foreningen Lildstrand Landingsplads.

Foreningen har arbejdet på projektet i flere år, idet det har været en kamp at finde den nødvendige finansiering.

- Det er en vision, der nu bliver realiseret for os. Det har krævet masser af arbejde og mange hovedbrud, men vi er taknemmelige over de mange penge, det er lykkedes os at skaffe, selv om projektet led økonomisk skibbrud efter første udbudsrunde, udtaler Anne-Mette Kristensen i en pressemeddelelse.

Projektmagerne regnede oprindeligt med at sætte gang i anlægsarbejdet sidste efterår, men store prisstigninger i byggebranchen gjorde, at det oprindelige budget ikke rakte. Med flere midler tilvejebragt er seneste udbud endt med, at det bliver Ivan Jakobsen Entreprenørfirma A/S fra Struer, der skal stå for anlægsarbejdet. Forleden mødtes parterne til opstartsmøde.

Bag designet af kystterrasserne står arkitekt Anne Vium Skaarup fra firmaet Skaarup Landskab i Aarhus. Hun siger om udformningen:

- Landingspladsen i Lildstrand har form som en halvcirkel. Det har skabt en helt særlig mulighed for rekreative faciliteter, der ikke ændrer den autentiske landingsplads. Den store terrasse mod øst får niveaufri adgang helt ud til den eksisterende kystsikring, hvor der er et fantastisk kik op og ned langs kysten. Den mindre terrasse mod vest følger klittens form og giver plads til fiskerbådene. Knækkene i terrassen danner små lommer af læ for den dominerende vindretning, så man kan betragte havet, solnedgangen og fiskerbådene i hel eller delvis læ.

Det har været vigtigt for projektmagerne, at alle ubesværet skal have adgang til landingsplads, kystterrasser og det madpakkehus, der blev indviet i juni 2020. Til det formål har Vanførefonden senest støttet med 65.000 kroner til kørefast belægning, så også kørestolsbrugere kan komme tæt på strand og hav året rundt.

Byggeriet af kystterrasserne beløber sig til cirka 2,5 millioner kroner, heraf én million kroner fra Realdania Underværker.

TILSKUD TIL KYSTTERRASSERNE Det er lykkedes for Foreningen Lildstrand Landingsplads at skaffe hele 2.480.000 kroner til projektet med at anlægge to trappeformede terrasser af beton i kanten af landingspladsen. Bidragyderne er følgende: Realdania Underværker, 1.000.000 kroner Bolig- og Planstyrelsen, 800.000 kroner LAG Thy-Mors, 300.000 kroner Thisted Kommune, 200.000 kroner Sportsgoodsfonden, 100.000 kroner Nordea Fonden, 30.000 kroner Grethe og Jørgen P. Bornerups Fond, 25.000 kroner Sol & Strand Klitmøller, 12.500 kroner Feriepartner Jammerbugt, 12.500 kroner VIS MERE

Jørgen Leegaard, som er formand for Foreningen Lildstrand Landingsplads og samtidig aktiv i bestyrelserne i Bådelauget Skarreklit og Lildstrand Fiske- og Spilhusforening, udtaler, at kystterrasserne er et stort og vigtigt skridt i den løbende udvikling af landingspladsen i Lildstrand, der blev igangsat med omfattende renovering af ophalerspil og bygninger på pladsen i 2015-2016. Dette arbejde blev støttet af A.P. Møllers Fond og Thisted Kommune.

Kystterrasserne er et led i en samlet udviklingsplan for Lildstrand, udarbejdet af beboere og sommerhusejere i fællesskab.

- Formålet med masterplanen at fremme en behersket og bæredygtig udvikling af den stille turisme i Lildstrand-området. Samtidig vil vi gerne understøtte erhvervsudviklingen og få flere til at bosætte sig i Hannæs-området, siger Anne-Mette Kristensen, der er selv er sommerhusejer i Lildstrand.

Udviklingsgruppen i Lildstrand har også flere ambitiøse mål. Den er langt i arbejdet med at få området Bulbjerg-Troldsting-Lildstrand certificeret som Dark Sky Park Thy. En international certificering, som skal tiltrække besøgende, som ønsker at opleve stjernevrimlen i et af Danmarks mindst lysforurenede områder.

Endnu et mål er at få strækningen mellem Vigsø og Bulbjerg optaget i Nationalpark Thy. Til gengæld er der en udbredt modstand mod forslaget om en naturnationalpark i området.