Forening udskyder sæsonstart: Så kan medlemmerne nå det 4. stik

THISTED:Samfundet er for længst åbnet igen efter coronaen.

Men sygdommen findes stadig, og for at begrænse smitten har Filmklubben Thy valgt at udskyde sæsonstarten med en måned.

Dermed kan de af klubbens medlemmer, der får tilbudt corona-vaccine fra 1. oktober, nå at få stikket, inden de sætter sig i biografsædet i Kino 1-2-3 i Thisted til sæsonens første film.

- Vi er mange 50+'ere i Filmklubben Thy, og derfor skubber vi første forestilling til 13. oktober, siger filmklubbens formand, Gunner Roed.

I sæson 2020-21 måtte filmklubben holde pause på grund af coronaen, og i den følgende sæson oplevede foreningen en nedgang, som Gunner Roed også tilskriver pandemien, fra omkring 230 til 180 medlemmer.

Formanden anerkender, at der måske også er nogle af medlemmerne, som under coronaen har oplevet, at det er nemt at streame de gode film hjemme på fladskærmen.

- Det er jo det, vi hele tiden er oppe imod. Men vi lever jo af den oplevelse, det er at se filmene på det store lærred og med god lyd. Og så ikke mindst fornøjelsen ved at dele oplevelsen med andre, siger Gunner Roed.

Filmklubben forsøger i år at tiltrække unge medlemmer ved at tilbyde sæsonens 12 film til studerende for halv pris: 200 kr.

Som sædvanlig viser Filmklubben Thy udelukkende film, som ikke er blevet - og heller ikke bliver - vist i Thisted-biografens ordinære program. Hvad angår oprindelse, spænder filmklubprogammet fra Island til Bhutan. I øvrigt er der film fra bl. a. Iran, Spanien, Norge, Sverige, Frankrig, USA og Danmark.