Foreninger bag festival kan dele rekordstort overskud

THISTED:Med 10.500 mennesker på Dyrskuepladsen i Thisted til sidste års Thy Rock og et godt salg i barerne, omsatte sidste års festival for 12,3 millioner kroner. Når alt er betalt, er der et rekordhøjt resultat, nemlig 2,2 millioner kroner, til deling mellem de otte foreninger bag festivalen. De får således hver især 275.000 kroner.

Hertil kommer resultatet fra Komiteen for Kulturevent Thy ved siden af. Resultatet glæder festivalens formand Hans Peter Jarl Madsen, der dog samtidig manede til besindighed på foreningens generalforsamling onsdag aften.

- Mange af vores trofaste gæster havde valgt at beholde deres billet fra de to coronaår, og det skal vi være taknemlige for, fastslog han.

Han påpegede, at det brede musikprogram, ifølge gæsterne, var en af årsagerne til det store antal gæster.

Skypumpe og sygdom

- Men vi havde også nogle udfordringer hen ad vejen. En skypumpe kom ind over pladsen fredag aften, og ItaloBrothers gik af scenen grundet alt for stort tryk fra publikum i Sparekassen Thy Teltet. Det vigtigste var, at vores sikkerhedssystemer virkede, som de skulle i begge tilfælde. Og så aflyste The Script desværre deres koncert lørdag grundet sygdom, og blev erstattet af Malurt der, trods kun få timer til at forberede sig, i den grad fik sat gang i festen med en veloplagt Michael Falch i front, fortæller Hans Peter Jarl Madsen.

På generalforsamlingen benyttede formanden lejligheden til at takke Thy Rocks mange samarbejdspartnere og sponsorer. Der var også tak og ros til de flere end 1000 frivillige.

- Thy Rock har, og har altid haft, verdens bedste frivillige, som kommer og yder en arbejdsindsats, som vi skal være taknemlige for. Stemningen blandt vores hjælpere ugen op til festivalen var helt fantastisk. Vi havde igen hjælpere, som havde taget fri fra arbejde for at hjælpe ugen op til Thy Rock. Det er imponerende, sagde Hans Peter Jarl Madsen.

Fokus på frivillige

Han påpegede dog samtidig, at det også for Thy Rock, som for så mange andre, har været en udfordring at skaffe frivillige nok sidste år.

- Det er helt sikkert noget, vi skal være meget opmærksomme på. Vores frivillige kommer ikke af sig selv. Der skal også ydes et stort stykke arbejde i at skaffe dem fra vores side. Men det var dejligt at se, vi stod sammen. Til sidst lykkes det at få lukket alle hullerne, så en stor tak og ros til alle, sagde Hans Peter Jarl Madsen.

Han slog fast, at frivillige er et af de områder, man skal have et endnu stærkere fokus på i fremtiden.

Billetsalget til årets Thy Rock, der finder sted 23.-24. juni, er kommet godt fra start. Programmet byder blandt andet på stjernenavne som Lukas Graham, Thomas Helmig, Nik & Jay, Andreas Odbjerg, TV2, Magtens Korridorer, Folkeklubben, ItaloBrothers med flere, samt store lokale navne som Smugler, Meridian og MD Duo.

- Vi har solgt omkring 5000 billetter på nuværende tidspunkt, hvilket er på vores normale niveau. 9. marts stiger billetprisen, så vi tror på endnu en fantastisk weekend med over 10.000 gæster til Thy Rock 2023, siger Hans Peter Jarl Madsen.