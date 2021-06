Forfatter fra Thy er klar med ny bog

THISTED:”Man siger, at kvinder mangler en stemme, men at mænd mangler et sprog. For der ligger i vores tid stadig en fordring om, at en ’rigtig mand’ ikke må vise eller sætte ord på sin sårbarhed.”

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra forfatter Anne Kalhave Brostrøm, Thisted, der 1. august udkommer med sin nye bog ”Jordskred. Maskuline digte”.

Med den nye bog vil hun give stemme til generationer af mænd, ”der er vokset op med fordringen om, at en maskulin mand ikke viser sårbarhed.”

- Jeg har villet fortælle historien om en mand, der langsomt genfinder fodfæstet efter at have været ude i et følelses- og identitetsmæssigt jordskred. Jeg har valgt et mandligt fortæller-jeg, fordi jeg er optaget af, hvad det vil sige at være en moderne mand.

- Den traditionelle fordring om, at mænd ikke må vise eller sætte ord på deres sårbarhed, er dybt problematisk. Det skaber en ubalance i mange parforhold og er faktisk meget undertrykkende. Min bog er derfor også et opgør med det, man kalder ”milence” eller masculine silence, siger Anne Kalhave Brostrøm i pressemeddelelsen.

I ”Jordskred. Maskuline digte” følger man jeg-fortælleren Alba og hans rejse ind i sårbarhedens land, hvor han vakler mellem hengivelsen til og flugten fra sårbarheden, lyder det fra forfatteren.

Efter at have overlevet eksplosionen og olie- og gasbrandene, der dræbte de fleste af hans kollegaer og hans bedste ven, på en boreplatform, er han flyttet hjem til sin mors hjemby i Thy og er blevet en del af surferkolonien.

”Det er gået op og ned med kærligheden. Måske brænder hans hjerte lige så hurtigt ud som platformen den nat. Måske er han ikke parat til at gå ind i sårbarheden og kærligheden uden forsvar og filter. Måske er han bare en mand, der ikke har lært at tale om sine følelser,” lyder det om bogen.

”Jordskred. Maskuline digte” er den anden bog i en planlagt serie på fire, der hver tager afsæt i ét af de fire elementer: Luft, jord, ild og vand. Anne Kalhave Brostrøm debuterede med bogen ”Vindblæst. 48 øjeblikke”.