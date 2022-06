Forgængeren bukkede under i skybrud: Ny bar forskanset med sandsække

THISTED:Et skybrud, der søndag bevægede sig over Thisted, skabte en lidt for spændende situation i Kino-krydset centralt i byen.

Her kunne kloakken nemlig ikke følge med, så der en overgang stod vand på kørebanen og op mod biografen. Dermed var de butikslokaler, der ligger i krydset, i fare for oversvømmelse.

Det skete senest for et år siden, i slutningen af juli 2021. Her blev Café Håbløs, der holdt til i lokalerne på hjørnet, offer for vandmasserne. De efterfølgende skader var voldsomme, og i sidste ende opgav ejerne at genåbne caféen, som i stedet gik konkurs.

Nu er der nye beboere på adressen. På fredag åbner værtshuset Rabalder Bar, og derfor var det også lidt ekstra nervepirrende, om de nyrenoverede lokaler var i stand til at modstå vandet.

- Vi holder stand. Vi har udbedret de gamle problemer, der var med kloakkerne, og selv da jeg var nede og kigge i går (søndag, red.), da der var kommet meget regn, var der stort set intet at se. Kun ét enkelt sted, hvor der kom lidt vand ind ved en fuge i en branddør, fortæller barbestyrer Casper Fink.

Dermed ser det altså ud til, at Rabalder Bar kan åbne fredag som ventet - men eftersom regnvejret ser ud til at fortsætte det meste af mandagen, har Casper Fink alligevel taget lidt ekstra forholdsregler:

- Vi har smidt sandsække rundt omkring dernede, for at være på den helt sikre side. Vi har jo godt vidst, at der var problemer med vand i det kryds, og derfor har vi udbedret det, der udbedres kan. Det er klart, at kommer der en kæmpe storm og river døren af, så kan vi ikke holde for det, men ellers har vi gjort alt, hvad der står i vores magt, siger Casper Fink.