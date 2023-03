Forhandler om camping-kup: - Det har vi aldrig prøvet før

VILSUND:Møllegårdens Camping i Vilsund har anmeldt tyveri af hynder til campingvogne for 65.000 kroner. Tyveriet blev anmeldt til Thisted Politi tirsdag sidst på eftermiddagen.

- Det er hynder for 65.000 kr. plus moms alene i indkøb. De har stjålet fra fire vogne, så der er tale om 30-35 hynder. Tyvene er brudt ind i de nye vogne, som er af fabrikatet Adria Adora. Jeg er ikke i tvivl om, at det er et bestillingsarbejde, og at hynderne skal ud af landet, siger indehaver Michael Nøhr Nielsen.

Han og medarbejderne er i tvivl om gerningstidspunktet. Møllegårdens Camping havde åbent hus i weekenden med en masse gæster, men indbruddene kan også være sket mandag eller tirsdag.

Det er hynder af denne type, som Møllegårdens Camping har mistet. Privat Foto

- Hynderne er sidst set lørdag omkring klokken 15. Forretningen har eksisteret i 50 år, så vi har været udsat for lidt af hvert, men jeg kan ikke mindes, at vi har haft indbrud i fire vogne på én gang, siger Michael Nøhr Nielsen.