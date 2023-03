Forladt i fredet område: Her er planen for meget omtalt båd

AGGER:Den mand, der i nogle måneder har boet på en sejlbåd ved Agger Tange, har tilsyneladende tænkt, at båden her ligger både godt og gratis. Nu er han imidlertid rejst, efter sigende blot i en periode, og båden ligger nærmest inde på stranden. Og det skal den ikke blive ved med, mener man i Naturstyrelsen Thy.

Agger Tange er et fredet område, men den østvendte strand, hvor båden ligger, er ikke omfattet af adgangsforbud. Man må dog ikke overnatte på reservatets landarealer og ikke opstille telte eller campingvogne og selvfølgelig ikke henkaste affald.

Fredningen rækker op mod halvanden kilometer ud i Krik Vig, hvor motordrevet sejlads med en højere hastighed end otte knob er forbudt, og i det meste af området er brætsejlads heller ikke tilladt.

Lystsejleren var dog i sin gode ret til at sejle ind i området og ankre op. Båden har ligget ud for Agger Tange siden sensommeren og har i en periode været ubemandet. På et tidspunkt gik der rygter om, at der måske lå en død mand ombord, hvilket førte til, at politiet var ude at inspicere fartøjet, uden at finde hverken lig eller ulovligheder.

Hen over vintermånederne har der boet en mand i båden. Manden har ønsket at holde sig for sig selv. Ifølge Jan Møller, indehaver af Agger Værft, er sejleren nu rejst til London for at tjene nogle penge, men vil efter sigende vende tilbage om et par måneder for at sejle videre.

Måske når han at komme tilbage og selv fjerne båden, inden Naturstyrelsen gør det.

Da båden i december drev ind på stranden, valgte vildtkonsulent Tommy Hansen fra Naturstyrelsen Thy at søge en bjærgningstilladelse hos Søfartsstyrelsen.

- Jeg har simpelthen søgt om, at vi må fjerne den, hvis den bliver liggende. Men man må ikke bare fjerne en båd, med mindre man kender ejeren. Vi kunne ikke komme i kontakt med ejeren, og politiet kunne heller ikke. Nu ligger sagen hos Søfartsstyrelsen, og det er dem, der skal give den tilladelse. Så det er dem, der undersøger ejerforholdet og sådan nogle ting, men der er forholdsvis lang sagsbehandlingstid, fortæller Tommy Hansen. Han tilføjer:

- Man ser det flere steder rundt omkring, både ved fjorden og ved havet, at der ligger et fartøj, hvor man tænker: "Det er sgu da utroligt, de ikke får ryddet op på det", men det er simpelthen fordi, der er nogle helt særlige regler for sådan et fartøj. Selv om du ejer bredden, kan du ikke bare gå ned og køre den væk.

Tommy Hansen oplyser, at på det tidspunkt, hvor han søgte bjærgningstilladelsen, lå båden inde på stranden, men så trak vinden den flot igen.

- Så snart den var det, kunne vi ikke rigtig gøre noget, siger han.

Lige nu ligger båden imidlertid inde på stranden igen uden vand under kølen.

- Så snart vi har en bjærgningstilladelse, så kan vi slæbe båden væk, fastslår vildkonsulenten og fortsætter:

- Jeg har snakket med redningsstationen om, at de vil hjælpe os med at slæbe den op til havnen, hvis vi kan slæbe den over vand. Ellers slæber vi den på land. Vi skal bare have lov til det. Det praktiske er ikke noget problem. Hvis det bare havde været det, så havde den været væk.