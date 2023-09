Forlig om budget: 25 ud af 27 står bag

Mandag aften blev der lavet forlig om Thisted kommunes budget for 2024. 25 ud af kommunalbestyrelsens 27 medlemmer er del af forliget. Kun Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, begge med et mandat, står udenfor aftalen.

Blandt hovedpunkterne i aftalen er:

Der tilføres 16 mio. kr til det specialiserede socialområde for familier, det specialiserede socialområde for voksne tilføres 15 mio. kr - og så kommer der 5,5 mio. kroner ekstra til drift af skoleområdet.

Herudover tilføres der ekstra 0,5 mio. kroner til strategisk landsbyudvikling og et tilsvarende beløb til at gøre fritidsguideordningen permanent, oplyser venstres gruppeformand, Kenneth Bjerregaard, i et opslag på Facebook.

Her fremgår desuden, at forligskredsen enig om at der skal igangsættes en tværgående analyse af den økonomiske styring af det specialiserede socialområde for både familie- og voksenområdet og at der igangsættes et analysearbejde af specialundervisningsområdet med henblik på at udvikle kvaliteten og skabe en stabil og forudsigelig udgiftsstyring af området.

Forliget om budgettet kom i hus efter det andet forhandlingsmøde mellem partierne, oplyser borgmester Niels Jørgen Pedersen (V).

- De 25, som står bag forliget, er de, der ville være med. Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige ønskede ikke at arbejde videre med plejeboligplanen, men den kommer op igen. Vi er enige om at se på det fremtidige antal plejehjemspladser i kommunen og om at centralisere madlavningen, siger borgmesteren om den del af aftalen om 2024-budgettet.

Forliget sikrer også 5,5 mio. kroner ekstra til drift af skoleområdet.

- Da vi drøftede skolestruktur var der blandt andet med øje for at finde ni mio. kroner på skolestrukturen. Vi fandt 4,5 mio. kroner - men der blev udtrykt politisk vilje til at finde resten af pengene, og det er sket med de 5,5 mio. kroner, siger Niels Jørgen pedersen.

En del af de penge, der med budgetforliget nu er til rådighed, er fundet ved at lægge en besparelse på en procent ned over det samlede budget. Hvert af kommunalbestyrelsens stående udvalg har herefter fundet deres del af den besparelse indenfor deres egne budgetområder.

- Yderligere har vi været hele budgettet igennem med en tættekam for at se, om der var mulighed for andre besparelser, siger Niels Jørgen Pedersen og tilføjer:

- Forudsætningerne for at få budgettet på plads var ikke de nemmeste. Der var ingen håndsrækning fra staten, for vi fik hverken penge som vanskeligt stillet kommune eller adgang til særlige lånemuligheder.

Borgmesteren oplyser, at der som del af forliget er enighed om at trække 53,4 mio. kroner af kassen.