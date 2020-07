Forlig sikrer nordjysk ligaklub

NYKØBING:Det var en reel trussel mod ligaklubben Mors-Thy Håndbolds eksistens, at Skat efter en omfattende undersøgelse af forholdene i professionelle danske sportsklubber ikke ville godkende en række af Mors-Thy Håndbold A/S´ indberetninger af spillernes kørselsgodtgørelser for perioden 2011-2016.

Afgørelsen betød nemlig, at Håndboldspillerforeningen rejste krav over for Mors-Thy håndbold A/S om kompensation til de spillere, som på grund af Skats afgørelse fik forhøjet deres skatteindbetalinger for perioden 2011-2016, fordi skattefrie kørselsgodtgørelser blev ændret til ligningsmæssige kørselsfradrag.

Mors-Thy Håndbold A/S indbragte sagen for Skatteankenævnet, men fik desværre ikke medhold.

Nu har klubben så efter flere års forhandlinger indgået et forlig med Håndboldspillerforeningen, oplyser ligaklubbens bestyrelsesformand Johannes Søndergaard.

Bestyrelsesformand Johannes Søndergaard, Mors-Thy Håndbold A/S. Arkivfoto

- I perioden, hvor Mors-Thy Håndbold A/S forhandlede med Håndboldspillerforeningen, har vi arbejdet ud fra en langsigtet plan, som skulle sikre klubbens fremtidige eksistens, og med forliget er det nu lykkedes, siger Johannes Søndergaard.

Hverken han eller Håndboldspillerforeningen vil oplyse detaljerne i værdiet. Det har tidligere været fremme, at værdien af skattesagen i et "worst case-scenario" kunne andrage 2,6 mio. kr - med et krav mod klubben på ca. én million kroner.

Johannes Søndergaard er meget tilfreds med, at der nu er ryddet op i denne gamle sag.

- Mors Thy Håndbold A/S har med ”Strategi 2020” omlagt organisation og styring, og konsolideret økonomien således, at klubben er gearet til de kommende års udfordringer, påpeger han.