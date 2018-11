Formanden for Thisted Bolig trækker sig efter mistillid

THISTED: Grethe Andersen, Thisted Boligs formand gennem 25 år, trækker sig med øjeblikkelig virkning fra både formandsposten og boligforeningens bestyrelse.

Det sker efter, at der i Thisted Kommunalbestyrelse forleden blev udtrykt mistillid til boligforeningens bestyrelse fra politikere på tværs af partierne. Baggrunden er en overskridelse på 3,7 mio. kr. i regnskabet for selskabets seneste nybyggeri på Kastet 88 - en fordyrelse der skyldes, at udgiften til beton ikke var indregnet i byggeriet, som endte med at koste 38,5 mio. kr.

Grethe Andersen meddelte sin beslutning om at trække sig på et bestyrelsesmøde onsdag aften, oplyser Peter Ottosen, næstformand - og nu fungerende formand - i Thisted Bolig.

- Det er naturligt, at hun gør det, når der er udtrykt mistillid. Men jeg er rystet over måden, det sker på, siger Peter Ottosen.

Der skal nu indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i Thisted Bolig.

Det har ikke været muligt at træffe Grethe Andersen for en kommentar.