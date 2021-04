Formand for Thy Rock: - Vi er ikke blevet klogere

THISTED:- Vi er ikke blevet klogere. Det er selvfølgelig dejligt, at der åbner noget mere, men som jeg hører det, så kommer der først en melding i næste uge omkring større arrangementer som festivaler, dyrskuer og markeder. Jeg håber, vi snart bliver klogere, for timeglasset begynder at løbe hurtigt for os i øjeblikket, siger Hans Peter Jarl Madsen, formand for Thy Rock.

Dag for dag rykker tidspunktet for årets festival nærmere. 25.-26. juni håber arrangørerne af Thy Rock at kunne samle cirka 11.000 glade mennesker på Dyrskuepladsen i Thisted. Selv om et flertal af Folketingets partier torsdag blev enige om, at det udendørs forsamlingsforbud ophæves 11. juni, så gælder det stadig kun forsamlinger op til 500 personer.

- Der er et stykke vej til 10-11.000 mennesker, der står og fester sammen, erkender Hans Peter Jarl Madsen.

Helt præcist står der i aftaleteksten: ”Ekspertgruppen om afholdelse af store forsamlinger og arrangementer forventes at afrapportere i begyndelsen af uge 16”.

Formanden for Thy Rock er utålmodig efter at få en afklaring:

- Det nærmer sig meget kraftigt at vi skal til at tage en beslutning om, hvad der skal ske, fastslår han.

Thy Rock 2019 - da man måtte stå tæt. Arkivfoto: Jens Fogh Andersen

Status for billetsalget til Thy Rock er, at der er solgt godt 6000 billetter. Stort set samtlige af disse billeter blev dog solgt, før coronaepidemien lukkede Danmark ned i marts 2020. Rigtig mange af dem, der havde købt billet til den aflyste festival 2020, valgte at beholde deres billet, som så vil gælde, hvis der bliver afholdt festival i år.

- Til gengæld har vi stort set ikke solgt nogle nye billetter. Det er meget, meget lidt. Det skal også siges, at vi intet har gjort for at annoncere. Vi holder helt lav profil, siger Hans Peter Jarl Madsen.

Festivalen har dog lagt ud på Facebook, at det irske band The Script vil lægge vejen forbi Thy Rock til sommer. Men derudover er der ikke annonceret nogle bands, og der ligger ikke et program på festivalens hjemmeside.

Hvis der bliver givet grønt lys i næste uge, har I så nogle musikere?

- Så skal vi nok finde noget musik ret hurtigt, forsikrer Hans Peter Jarl Madsen.