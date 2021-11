Formandspost til DF'er i helt nyt udvalg

THY:Arbejdsmarkedet får sit eget udvalg under den nyvalgte kommunalbestyrelse i Thisted, hvor antallet af politiske udvalg dermed udvides fra fem til seks.

Det bliver Ib Poulsen, Dansk Folkepartis enlige medlem af den nyvalgte kommunalbestyrelse, der får formandsposten i det nye arbejdsmarkedsudvalg. Det oplyser Thisteds kommende borgmester, Niels Jørgen Pedersen (V), efter at konstitueringsparterne (Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige) er blevet enige om at fordele formandsposterne.

Mens Niels Jørgen Pedersen som borgmester er "født formand" for økonomiudvalget, bliver viceborgmester Jens Kr. Yde (K) formand for et ny udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik.

Henrik Gregersen (V) bliver formand for et nyt social- og seniorudvalg. Arkivfoto

Henrik Gregersen får formandsposten i et nyt social- og seniorudvalg, mens Peter Larsen (V) fortsætter som formand for børne- og familieudvalget.

Endelig bliver Torben Overgaard (K) formand for et nyt udvalg, der får ansvaret for sundhed, kultur og fritid.

Kagen skæres på en ny måde

Med de nye udvalg bliver den politiske kage altså på en række punkter skåret på en ny måde. Opgaverne for det hidtidige erhvervs- arbejdsmarkeds og kulturudvalg fordeles således mellem tre udvalg, mens sundhedsområdet flytter sammen med kultur og fritid.

Torben Pedersen (K) bliver formand for et nyt udvalg for sundhed, kultur og fritid. Arkivfoto

Størstedelen af ændringerne er tidligere på året vedtaget af den siddende kommunalbestyrelse. Men det er konstitutionsparterne, som har aftalt, at arbejdsmarkedet skal have sit eget udvalg. Planen var ellers, at arbejdsmarkedet skulle være en del af det nye erhvervs-, klima-, miljø- og teknikudvalg.

Arbejdsmarked og erhverv hænger vel ellers godt sammen?

- Jo. Men der er mange ting, der hænger sammen. Og det ville blive et forfærdeligt stor udvalg. så derfor syntes vi, at det var naturligt at skille arbejdsmarked ud, siger Niels Jørgen Pedersen.

Han afviser, at det nye udvalg er lavet for at give Ib Poulsen en formandspost.

- Men Ib har altid haft en mening om arbejdsmarkedet, så det er fint nok. og det er et udvalg, som ikke får så mange møder, siger han.

Peter Larsen (V) fortsætter som formand for børne- og familieudvalget. Arkivfoto

Bortset fra Peter Larsen i børne- og familieudvalget er det nye folk, der besætter formandsposterne. Henrik Gregersen har dog været næstformand i det hidtidige social- og sundhedsudvalg, og Torben Pedersen har erfaring med bl. a. kulturområdet som menigt medlem af erhvervs- arbejdsmarkeds og kulturudvalget.

Økonomiudvalget og erhvervs-, klima-, miljø- og teknikudvalget får hver syv medlemmer, mens de øvrige udvalg får fem. Ifølge den ændring af styrelsesvedtægten, som blev vedtaget tidligere på året, skulle der ellers være syv i alle udvalg.

Denne ændring, og at der nedsættes et nyt arbejdsmarkedsudvalg, skal godkendes af den siddende kommunalbestyrelse 30. november - og bekræftes på et ekstraordinært møde, som holdes 7. december.

To dage senere, 9. december, mødes den nye kommunalbestyrelse første gang for at godkende den konstituering, som 15 af de 29 medlemmer nu har aftalt. Samtidig bliver de øvrige udvalgsposter fordelt.