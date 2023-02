Formsvage Nordthy i ny nedtur

TVIS:Nordthy startede sæsonen i 2. division med bulder og brag og en god pointhøst. På det seneste har thyboerne så haft særdeles svært ved at finde melodien, og i de seneste seks kampe har Nordthy blot hentet to point. Derudover er holdet også ramt af skader på flere nøglepositioner. Tirsdag aften havde thyboerne så en god mulighed for at få tanket lidt selvtillid, da de på udebane mødte Tvis, der inden kampen var placeret under nedrykningsstregen med fire point. Nordthy måtte dog sande, at tingene ikke går deres vej for tiden, eftersom det blev til et nederlag på 23-26.

- Tingene lykkedes ikke rigtig for os, selvom spillerne kæmpede godt for det. Tvis er et hold, som vi skal vinde over, men vi er bare ikke inde i en god rytme for tiden, siger Nordthy-træner Kasper Boesen.

Nordthy kom fint fra start i opgøret mod Tvis. Forsvaret stod godt, hvilket gav gode arbejdsbetingelser til holdets målvogter, der bød ind med flere redninger. I offensiven kom udeholdet frem til flere gode chancer, men lidt for ofte blev der misbrugt på Tvis-målmanden. Efter en godkendt første halvleg gik Nordthy til pause foran med 15-13.

I starten af anden halvleg fortsatte Nordthy med at være foran, men holdet brændte fortsat for mange store chancer. I midten af anden halvleg blev Nordthy så ramt af to udvisninger, og i den periode gik thyboerne fra at være foran med 2 til at være bagud med 1. Efterfølgende havde gæsterne dog fortsat muligheder for at komme tilbage i kampen, men skarpheden i afslutningerne blev aldrig for alvor fundet, og derfor tabte Nordthy med 23-26.

- Det vi leverede mod Tvis er desværre vores niveau lige nu. Efter kampen var jeg både ked af det, ærgerlig og vred, for jeg ved, at vi kan levere bedre end det, siger Kasper Boesen, der dog så et lille lysglimt i Simon Skadhauges præstation mod Tvis.

- Hvis jeg skal fremhæve noget, så skal det være hans præstation. Han tog virkelig ansvar og prøvede at piske de andre frem, siger han.

Skal genfinde rytmen

Med seks kampe igen håber Kasper Boesen, at hans mandskab kan genfinde selvtilliden.

- Vi har gravet os ned i et hul, og vi har i den grad noget, som vi skal have arbejdet på. I modsætning til de andre hold i rækken har vi ikke rigtig flyttet os på formkurven. Vi er jo ikke professionelle, men vi vil selvfølgelig gerne vinde hver gang, siger Kasper Boesen.

På søndag venter så en ny svær opgave for Nordthy, når de møder særdeles formstærke Mors-Thy 2 på hjemmebane. Her håber Kasper Boesen på, at hans hold kan få sat et godt spillemæssigt aftryk på kampen.

- Det bliver rigtig svært, og vi skal satse på at få en god oplevelse. Om det så ender med en sejr eller et nederlag må vi se, siger han.