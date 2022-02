Mand truede politiet og krænkede kvinder

THISTED:Man skal ikke skrive trusler mod politiet i en fartkontrol-app. Det gjorde en 36-årig mand fra Thisted gentagne gange, indtil han tirsdag blev sigtet for trusler mod personer i offentlig tjeneste af Thisted Politi.

Første gang var 4. november sidste år, hvor manden fremsatte skriftlige trusler mod en politibil, der udførte automatisk fartkontrol på Vilsundvej. På Vilsundvej gentog han sin handling mod en anden ATK-bil 23. december, og igen juleaftensdag, hvor han skrev trusler mod en fartkontrol på Simons Bakke.

Udover dette blev manden ved samme lejlighed sigtet for flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse.

Tilbage i 2017, nærmere bestemt 24. marts, belurede den 36-årige en kvinde gennem et vindue på Alleen i Thisted.

4. februar i år foretog han en lignende handling på Klosterengen i Sennels. Desuden blev manden sigtet for at have kontaktet personer på internettet og vedlagt uanstændige billeder. Det er sket i tidsrummet 29. oktober til 22. december 2022.

Manden har erkendt samtlige forhold.