YouTube-undervisning blev et hit: Nu er Peter indstillet til fornem pris

Elektrikerfaglærer Peter Valberg-Madsen fra EUC Nordvest i Thisted er med i slutspurten om en prestigefuld pris for faglærere fra hele landet.

Byggeriets Faglærerpris gives som anerkendelse for enestående præstationer inden for byggeriuddannelserne. Her er Peter Valberg-Madsen nu en af tre finalister til prisen for 2023.

Da Peter Valberg-Madsen skulle gøre hjemmeundervisningen under coronanedlukningen mere interessant og levende, gjorde han sig til youtuber og begyndte at lave og udgive videoundervisningsmateriale på platformen.

Videoerne blev hurtigt en succes blandt eleverne. Successen gjorde, at Peter Valberg-Madsen har fortsat sin YouTube-karriere, og han har nu dækket hele pensummet for grundforløbet for elektrikere.

YouTube-kanalen går dog langt ud over EUC Nordvests egne elever. Peter Valberg-Madsen har nemlig gjort sine undervisningsvideoer offentligt tilgængelige, og kanalen tæller pt. flere end 2.500 dedikerede abonnenter.

- Peter er blevet nomineret til dette års faglærerpris på baggrund af sit imponerende formidlingstalent, utrættelige engagement og nytænkende tilgang til undervisningen. Hans undervisning er i top både fagligt og pædagogisk, fortæller Torben Ladefoged, uddannelseschef fra Strøm og IT på EUC Nordvest, i en pressemeddelelse.

Vinderen af Byggeriets Faglærerpris 2023 bliver offentliggjort 9. november ved "Building Awards", som er en begivenhed, der hylder de bedste inden for byggebranchen. Byggeriets Faglærerpris er blevet uddelt af Boligfonden Kuben siden 2018. I 2022 gik prisen til murerfaglærer Finn Pedersen fra EUC Nord i Hjørring.