Fornemt besøg: Dronningen kommer til Thy

THISTED:Den 31. august besøger Dronningen Thisted Kommune, som led i Dronningens sommertogt.

Det skriver Thisted Kommune på deres hjemmeside.

- På vegne af hele kommunen er jeg utrolig glad og stolt af, at Dronningen i år har valgt at besøge Thisted Kommune på sit årlige sommertogt. Det er noget ganske særligt at få kongeligt besøg, fortæller borgmester Ulla Vestergaard (S) og fortsætter:

- Det er med stor glæde, at vi kan byde Dronningen velkommen til Thisted Kommune og velkommen i en nyrenoveret og udvidet Hanstholm Havn. Jeg håber, at rigtig mange borgere vil være med til at give Dronningen en hjertelig velkomst og til at vise Dronningen nogle af de unikke og skønne steder, vi har her i Thy, siger borgmesteren.

Borgerne får mulighed for at se Kongeskibet Dannebrog, når skibet anløber havnen om formiddagen 31. august og hele dagen, mens skibet ligger ved kajen i Hanstholm.

Thisted Kommune havde sidst kongeligt besøg i 2011, hvor Kongeskibet Dannebrog også anløb Hanstholm Havn. Her var det Kronprinsparret, der besøgte Thisted Kommune. Desuden havde kommunen besøg af Dronningen og Prins Henrik ved et sensommertogt i 2009, hvor Kongeskibet lå til kaj i Thisted Havn.