Forretningsdrivende om planer for nordjysk butikscenter: - Det er da en kold dukkert

THISTED:- Vi ved jo ikke så meget om det. Men det er selvfølgelig en træls melding at få. Hvis det bliver til noget, skal vi jo ud og finde noget andet - så det er da lidt af en kold dukkert.

Det siger Henrik Christensen, indehaver af herretøjsforretningen Mr. Oliver, om planerne hos ejerne i J. P. Jacobsen Center i Thisted om at indrette boliger i stedet for butikker i en større eller mindre del af centret.

Planerne er blevet skitseret af et arkitektfirma. Men Per Overgaard Christensen, medindehaver af centret, har understreget over for Nordjyske, at denne "transformation" blot er et af flere fremtidsperspektiver, som ejerne arbejder med.

Det kan være en udfordring at få kunderne op ad rulletrappen til 1. sal i J. P. Jacobsen Center. Men de forretningsdrivende, som Nordjyske har talt med, vil gerne blive i centret. Arkivfoto: Bo Lehm

I alle tilfælde vil der ifølge skitseprojektet blive plads til et antal butikker i den nederste del af det lejemål, som blev ledigt, da H&M midt i januar lukkede sin butik i centret. Næstefter Føtex havde tøjkæden med sine 1400 kvm. fordelt over to etager det største lejemål i centret.

Men bortset fra det er der på 1. sal - hvor Mr. Oliver har til huse - ikke nogen ledige lejemål for tiden. Det var der for halvandet år siden, da Henrik Christensen blev spurgt, om han kunne se Mr. Oliver som en del af centret.

- Det synes jeg da lød spændende, også fordi der jo samtidig var andre butikker, der flyttede herop, siger Henrik Christensen.

En kamp at få folk herop

Han er glad for at være i centret, men lægger heller ikke skjul på, at det godt kan være svært at få kunderne op ad rulletrappen til 1. sal.

- Det er da en kamp at få folk til at finde herop. Men vi synes da selv, at det er begyndt at fungere godt, siger Henrik Christensen, der tror og håber, at boligprojektet er ”den sidste løsning”.

- Hvis det bliver sådan, finder vi et andet sted at være, siger Preben Laustsen, indehaver af ”Det smager af Thy”. Foto: Morten Kyndby Holm

I september 2020, omtrent samtidig med at Mr. Oliver flyttede ind, åbnede Preben Laustsen, indehaver af Prebens Vinhandel i Nykøbing, sin butik i centret i Thisted, ”Det smager af Thy”. Det skete på opfordring fra Per Overgaard Christensen, som udover Skoringen-butikken i J. P. Jacobsen Center også har butik lige over for Prebens Vinhandel.

Preben Laustsen er enig med Henrik Christensen i, at 1.-salen er en udfordring. Men kunderne har fundet vej til butikken med specialiteter fra Thy og mange andre dele af verden.

Hele centret med i kundeaften THISTED: For første gang i J. P. Jacobsen Centers historie er alle centrets forreningsdrivende 3. marts fælles om en kundeaften, fortæller Anke Gruchot fra restaurant Amalie. Det foregår i fællesarealerne på 1. sal, hvor der er smagsprøver fra de forretninger, der kan tilbyde den slags, og diverse gode tilbud fra de øvrige. Det koster 100 kroner at være med, men billetten kan veksles til varer, som samme aften bliver købt i centret. VIS MERE

- Vi har en dobbelt så stor butik som i Nykøbing. Der er ikke dobbelt så mange kunder, men op til jul havde vi drøntravlt, og vi vil gerne blive her, siger Preben Laustsen.

Det skal nok blive godt

Han vælger den positive vinkel på, at centret - måske - skifter status fra butikscenter til en blanding af butikker og boliger.

- Hvis det bliver sådan, finder vi et andet sted at være. Det skal nok blive godt, uanset hvad, siger han.

- Jeg kan godt forstå, at ejerne holder alle muligheder åbne, siger Lars Munkholm, indehaver af Munk Store. Foto: Morten Kyndby Holm

Også Lars Munkholm, indehaver af Munk Store, er fortrøstningsfuld. Han har været i centret siden starten i 2008, og er godt tilfreds.

- Men jeg kan godt forstå, at ejerne holder alle muligheder åbne. Og vi kan ligge her eller i en butik i gågaden, siger han.