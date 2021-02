Forsamlingsforbud: Løftet pegefinger til unge mennesker i Hanstholm

HANSTHOLM:Politiet var ved 20-tiden fredag aften på besøg på shelterpladsen ved Hawskoven i Hanstholm, hvor omkring 10 unge mennesker var forsamlet - og dermed overtrådte forsamlingsforbuddet.

Men de unge slap med en løftet pegefinger, fortæller politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.

- De fleste af de unge var under 15 og dermed for unge til at blive straffet. Så vi nøjedes med en påtale og en snak med forældrene, siger han.