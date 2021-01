Forsigtig optimisme efter svær måned i Thy

THY-MORS:Efter en hård måned med udbrud af corona på en række af Thisted Kommunes plejecentre - og især på Kristianslyst i Thisted - er social- og sundhedsdirektør Tue von Påhlman forsigtig optimistisk.

- Det ser ud til at gå den rigtige vej. Vi har en forhåbning om, at vi ikke bare har bremset smittet, men også fået den udryddet, siger han torsdag eftermiddag.

I hvert fald bød torsdagen ikke på meldinger om nye smittede blandt beboere eller personale på kommunens plejecentre. Dagen inden kom der dog endnu et positivt testsvar for en medarbejder på Kristianslyst.

Som omtalt i NORDJYSKE i går har 18 medarbejdere og 20 beboere her været ramt af corona siden jul. Tre af de smittede beboere har mistet livet, mens to andre lige nu er indlagt på intensiv på Aalborg Universitetshospital.

Nødberedskab aktiveret

Det voldsomme smitteudbrud drænede så kraftigt på personaleressourcerne, at Thisted Kommune så sig nødsaget til at aktivere sit nødberedskab. Sundhedsfagligt personale, der normalt arbejder med administrative opgave, har fået vagter på Kristianslyst, ligesom medarbejdere fra andre plejecentre i kommunen er blevet bedt om at assistere.

- Under den første bølge i foråret uddannede vi 40 medarbejdere til at kunne træde til. Det er den jobbank, vi nu har aktiveret for første gang, fortæller Tue von Påhlman.

Antallet af medarbejdere, som Kristianslyst på den måde har hentet ind udefra, begrænser sig dog til ”en håndfuld”. Og ganske få af dem arbejder fortsat på plejecentret.

Vaccinationer i weekenden

Smitteudbruddet på Kristianslyst startede ved juletid, og mange nåede at blive smittet, inden både beboere og medarbejdere 5. januar fik den første dosis vaccine.

I alle tilfælde går der dog én til to uger, før vaccinen begynde at virke. Og den fulde dækning opnås først med andet stik, som plejehjemsbeboere og personale begynder at få her i weekenden. Beboerne vaccineres ude på centrene, mens der er oprettet et vaccinationscenter for personalet søndag i Thyhallen, oplyser Tue von Påhlman.

Kristianslyst opretholder indtil videre skærpede besøgsrestriktioner. Det betyder, at beboerne normalt kun må få besøg af den nærmeste pårørende.

Glædeligt nyt på Mors

Samme krav har i et stykke tid været i kraft på Ansgarhjemmet i Øster Jølby - et af de plejecentre på Mors, der også har været ramt af smitte.

- Men der er glædeligt nyt. Vi har netop i dag (torsdag, red.) fået besked fra Styrelsen for Patientsikkerhed om, at de ophæver de skærpede restriktioner, fortæller Henrik René Christensen, direktør for social, sundhed og beskæftigelse i Morsø Kommune.

Dermed går Ansgarhjemmet tilbage til de almindelige restriktioner, som også gælder på kommunen andre plejecentre.