Forskningens Døgn blev åbnet i Thisted

THISTED:Mandag var Thisted centrum for åbningen af den landsdækkende vidensfestival Forskningens Døgn.

Åbningen fandt sted på forskellige lokationer omkring Christiansgave, herunder musikskolen, Thisted Bibliotek og Plantagehuset, hvor de unge var fordelt så arrangementet kunne afvikles coronamæssigt forsvarligt.

Dagens tætpakkede program skulle forsøge at give de lokale skolebørn en fornemmelse af, hvordan det er at arbejde som forsker.

Elever fra Sjørring Skole, Hannæs Østerild Skole og Østre Skole havde forud for dagen arbejdet med det nye skoleprogram ”Klima på menuen”, der blev lanceret i forbindelse med åbningen.

Arbejdet mundede ud i en række forskellige projekter, som eleverne til åbningen fik mulighed for at fremlægge for et dommerpanel.

Eleverne var blevet bedt om at udtænke klimaløsninger til fødevareindustrien, herunder hvordan man får folk til at spise mere klimavenligt, og hvordan man kan reducere madspild.

Fra venstre: Camilla Mærkedahl Nørgaard, Alberte Ørsted Vad, Emma Rasmussen og Emmy Søgaard fremlægger deres projekt for dommerpanelet.

Blandt de mange spændende ideer om alt fra apps til bedre poser til bioaffald, havde Emmy Søgaard, Alberte Ørsted Vad, Camilla Mærkedahl Nørgaard og Emma Rasmussen fra Østre Skole arbejdet på en idé om væksthuse, hvor man kunne producere frugt og grøntsager lokalt. På den måde kunne man undgå et stort CO2-udslip fra transport af grønt, især den del, der kommer fra udlandet.

- Samtidig kunne man spare på emballagen ved at lade folk selv plukke deres frugt og grøntsager, siger Alberte Ørsted Vad.

Dommerpanelet tog godt imod ideen og gav rosende ord med på vejen til de fire unge klimainnovatører. Blandt andet var de begejstrede for ideen om at lade kunderne plukke netop den mængde frugt og grønt, de havde behov for, hvilket ville reducere madspild.

Også for de mindste

Sideløbende med workshops, oplæg og projektpræsentationer for de store børn, var der også rigeligt med aktiviteter for de helt små.

Børn fra Vilsund Børnehus deltog i ”Hjerneekspeditionen”, hvor de skulle lege sig frem til viden om hjernen og sanserne.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) deltog på dagen og fulgte store og små børn i deres respektive programmer. Hun mente, det var oplagt at åbningen fandt sted i Thisted.

- Jeg synes, det er oplagt at lægge åbningen her i Thy, fordi der er et stort lokalt engagement, og det er en stærk uddannelsesby. Årets tema handler om balancen mellem natur, miljø og klima, og hvad vi hver især kan gøre for at sikre, at vi også i fremtiden har en fantastisk natur som her i Thy, sagde hun.