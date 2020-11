Forskrækkelse på Hanstholm-fabrik: 1000 liter fritureolie brød i brand

HANSTHOLM:Julen er her, førend vi aner, og selv om vi skal kigge langt efter de store julefrokoster med mange mennesker, så er en stegt fiskefilet en del af de fleste danskeres juletraditioner.

Derfor er der travlt i denne tid hos fiske- og skaldyrsgrossisten Taabbel & Co. på Industribuen 3 i Hanstholm.

Fredag aften måtte fabrikken have uventet besøg af brandfolk fra både Hanstholm og Thisted, da rengøringsfolk på fabrikken opdagede, at der var gået ild i et fire meter langt kar med 1000 liter fritureolie i.

Station Hanstholm kører til bygningsbrand-Industribygning på Industribuen 3 i Hanstholm. Der er ild i en frituregryde og kraftig røgudvikling. Station Thisted er kaldt til ass.



Vi følger op.. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) November 13, 2020

Brændende olie og vand ved de fleste er en dårlig kombination. Det ved man også hos Taabbel, hvor der ved det pågældende anlæg derfor er monteret et CO2-anlæg til at køle.

Fredag aften var det ikke nok til at slå ilden helt ned, og da CO2-anlægget løb tør, selvantændte olien igen. Ilden i frituren udviklede masser af røg, og derfor måtte røgdykkere fra Thisted ind i bygningen og køle det brændende kar ned, fortæller indsatsleder Henrik Gade fra Nordjyllands Beredskab.

- Årsagen kender vi ikke, men vi fik den ret hurtigt under kontrol, oplyser han.

Han oplyser, at brandfolk fra Hanstholm var først ude ved fabrikken, men på grund af den voldsomme røgudvikling blev kollegerne fra Thisted også kaldt til assistance.

- Det er en stor virksomhed, og der var risiko for, at branden kunne gå i taget, forklarer Henrik Gade.

Tilbage står at få ventileret bygningen for røg. Dernæst skal virksomheden hen over weekenden se om det kan lade sig gøre at få fritureanlægget tilbage i fuld drift, så der kan laves fiskefileter klar til de danske julemenuer.