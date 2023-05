Forslag om skolelukning bekymrer Hanne: Her trives min søn

BEDSTED:Bedsted skole vil bestå.

Hanne Bekhøj, mor til snart 13-årige Sune, lader ordene falde med overbevisning i stemmen og tilføjer: Det er jeg 100 procent sikker på.

- Man kan da ikke lukke hele tre skoler i den sydlige del af kommunen, siger hun med tanke for den igangværende debat om kommunens fremtidige skolestruktur, hvor der ud over skolen i Bedsted også er forslag om at lukke skolerne i Vestervig og Koldby.

I den anden ende af kommunen er Hannæs-Østerild skoles fremtid også til debat. To af skolens tre matrikler, nemlig Østerild og Vesløs, er også omfattet af forslaget om lukning.

Golfstrømmen og Bedstedklassen Golfstrømmen er et specialundervisningstilbud for børn med udviklingsforstyrrelser. Eleverne er som udgangspunkt normalt begavede. Der kan være forskellige vilkår som betyder at udviklingens potentialet ikke er udfoldet.

Eleverne har mangeartede udfordringer, såsom social-emotionelle vanskeligheder og tilknytningsforstyrrelser. Desuden har en del elever tillægsdiagnoser som ADHD, ADD, OCD, autisme og tourette.

Bedstedklassen er et specialundervisningstilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det er elever, der på flere områder har svært ved at honorere de krav, der stilles i almen skolen. Desuden kan der ses varige fysiske, sproglige, sociale og emotionelle funktionsvanskeligheder. En del af eleverne har tillægsdiagnoser, som ADHD, ADD og autisme

Fælles for eleverne i Bedstedklassen er at de har svært ved at huske, hvad de har lært, har svært ved se sammenhænge og drage slutninger, har ringe udholdenhed og koncentrationsbesvær, har svært ved at omstille sig til nye situationer, har brug for megen tid og megen hjælp

Hanne Bekhøjs forhåbninger til Bedsted Skoles overlevelse i en ny struktur knytter sig ikke mindst til skolens to specialklasser, "Golfstrømmen" med i øjeblikket 24 elever fordelt på tre grupper og "Bedstedklassen" med 21 børn også i tre grupper.

Sune Bekhøj, der er diagnosticeret med infantil autisme, er et af de børn, der trives med undervisningen i specialklasserne.

Et bedre match

Hanne Bekhøj bor i Snedsted, hvor et andet af kommunens specialtilbud, Trombakken, ligger i tilknytning til skolen.

- Sune har været på Trombakken, men det var ikke et godt match, blandt andet på grund af pladsudfordringer, forklarer Hanne Bekhøj om årsagen til, at Sune siden årsskiftet har taget turen til Bedsted Skole.

Her trives Sune så godt, at fordelene fuldt ud opvejer den transporttid, som er en af de ting, der flere gange i debatten om den nye skolestrukturer fremhæves som et problem.

- Sune kører hjemmefra klokken 07.05 og er i skole 07.50. Tre kvarters transport er længe, men lukker Bedsted Skole, så "Golfstrømmen" og "Bedstedklassen" skal til Hurup, skal der lægges yderligere en halv time oveni - og så bliver det helt uoverskueligt, siger Hanne Bekhøj.

- Det handler også om trivsel, og trivsel er ikke blot et spørgsmål om investeringer i mursten. Specialbørn er udfordret på alle sanser, og selv små forandringer kan blive til kæmpe udfordringer, siger Hanne Bekhøj Foto: Bo Lehm

For at begrænse Sunes transporttid, har Hanne Bekhøj overvejet at flytte til Bedsted, men overvejelserne er sat i bero.

- Det giver ikke mening at flytte fra Snedsted til Bedsted for at spare transport, hvis det fremover hedder Hurup, siger hun.

Plads til trivsel

Længere transporttid er ikke det eneste problem. Hanne Bekhøj peger på, at at faciliteterne på Bedsted Skole giver specialklasserne helt særlige muligheder. Først og fremmest i form af masser af plads i de to bygningsfløje, der huser "Golfstrømmen" og "Bedstedklassen".

- Plads er vigtig af hensyn til børnenes trivsel. Samtidig er Bedsted en skole i rigtig god stand, børnene i specialklasserne har mulighed for at være helt sig selv og i det omfang, det er muligt, også at være del af den øvrige skole. Flyttes de til det, som er kommunens største skole i Hurup, bliver de gruppen af særlige børn. Det bliver dem og så alle de andre, og så risikerer vi, at børnene kommer til at se sig selv som de anderledes. I Bedsted er der plads til at se på eleverne som enkelte individer og til at arbejde med dem helt individuelt.

Hanne Bekhøj advarer mod at se på skolestrukturen som blot som en økonomisk udfordring.

- Det handler også om trivsel, og trivsel er ikke kun et spørgsmål om investeringer i mursten. Specialbørn er udfordret på alle sanser, og selv små forandringer kan blive til kæmpe udfordringer, siger Hanne Bekhøj om den risiko, hun ser ved at lade specialklasserne blive en del af en større helhed i Hurup.

Konsekvenserne kan for hende at se blandt andet blive flere tilfælde af skolevægring, flere børn og familier med behov for øget støtte med alt hvad det betyder af tests, handlingsplaner og så videre.

- Mit udgangspunkt er, at alle børn gerne vil i skole og ud fra hvert barns forudsætninger være del af et fællesskab, lære og få viden. Men for børn i en specialklasse er det vigtigt at have en skærmende væg omkring nogle trygge rammer, som jeg frygter, der ikke er mulighed for at tilbyde, hvis fremtiden er i Hurup, siger Hanne Bekhøj, der kalder en flytning for et indgreb både i barnets og i familiens dagligliv.

- Vi er nogle familier, som dagligt er udfordret alene fordi vi har et barn med en diagnose. Den forsøger vi at indrette vores dagligdag efter vel vidende, at så længe vi ikke kan ændre vores barn, må vi give barnet de bedst mulige rammer. Når eller hvis rammerne ændres, er der risiko for, at barnet går itu.