Forstander fik sin julegave: Nyt botilbud er officielt godkendt

VESLØS:- Så fik jeg min julegave, lyder det begejstret fra Mie Mommer, forstander for den selvejende institution Stenhøj Thy. Institutionen er nemlig netop blevet godkendt af Socialtilsyn Nord og er blevet lagt på Tilbudsportalen.

Det betyder, at kommende beboere kan begynde at søge deres kommune om at blive skrevet op til en plads på Stenhøj Thy.

Mie Mommer fortæller, at hun har kontakt med fire forældrepar, der er interesseret i, at deres søn eller datter flytter ind på Stenhøj Thy.

- De vil kontakte deres sagsbehandler lige så snart de kan her efter jul. Så foregår der en visitation, og der bliver sagt ja eller nej, siger hun.

Det er en flok lokale ildsjæle, der har kæmpet for at omdanne det tidligere plejehjem i Vesløs til et botilbud for unge og voksne over 18 år med udviklingshæmning. De har allieret sig med Jysk Børneforsorg, der står for det administrative, og Mie Mommer blev allerede i august ansat som forstander.

Bestyrelsen havde håbet at kunne være klar til at tage imod de første indflyttere 1. januar 2022, men godkendelsen trak ud. Nu forventer man i stedet at kunne åbne 1. februar.

I efteråret blev der ansat fire medarbejdere, en social- og sundhedsassistent, to pædagoger og en ergoterapeut. De har dog ventet med at sige deres nuværende stillinger op, fordi det trak ud med godkendelsen.

- Nu kan de sige op inden årets udgang, og det, vi har aftalt, er, at de så kan sige til deres arbejdsgiver, at vi ikke ved, hvor hurtigt tingene går, om det bliver til 1. februar eller 1. marts, men vi regner med, at det bliver til 1. februar, siger Mie Mommer, der glæder sig utrolig meget til at komme rigtigt i gang.

Allerede 1. december flyttede to studerende fra Diakonhøjskolen ind på Stenhøj. De har deltaget i forberedelserne til åbningen af den ny institution og kommer til at være i praktik på stedet indtil 1. juni.