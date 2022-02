Fortsat Fitness World i J. P. Jacobsen Center

THY-MORS:Som tidligere meddelt i Nordjyske har Fitness World opsagt sit lejemål i Sparekassen Thy Arena Mors på H. C. Ørstedsvej i Nykøbing. Det bekræftes nu af Morten Huse Eikrem-Jeppesen, der udfører pressehåndtering for den landsdækkende fitness-kæde.

- Det er korrekt, at FW har opsagt lejemålet i Sparekassen Thy Arena Mors i Nykøbing, men centret skal stadig køre som normalt i ca. 1 år frem. Så vigtigt, at du ikke sender et signal om, at FW lukker på den korte bane, skriver han i et mailsvar.

Det var Sparekassen Thy Arena Mors’ bestyrelsesformand Henrik Poulsen, som udtalte, at han havde hørt, at Fitness World også skulle være på vej ud af sit lejemål i Thisted. Men nu meddeler kæden gennem Eikrem-Jeppesen, at der ikke er opsagt noget lejemål i Thisted.

Så Fitness World bliver på førstesalen i J. P. Jacobsen Center. Indtil videre i hvert fald, for Nordjyske har jo også kunnet berette, at dette center overvejer at bygge en del af butikslejemålene om til boliger.

Bortset fra det nævnte har Fitness World ikke noget at tilføje. Nordjyske havde ønsket at få at vide, om lukningen på Mors i starten af næste år skyldes kundenedgang.